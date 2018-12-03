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Ученые восстановили лицо девушки, найденной в 4250-летней могиле
Специалисты по истории и генетике получили представление о жизни женщины, которая умерла более 4250 лет назад. Научная работа об этом
Останки молодой девушки, которую прозвали Ава, нашли в 1987 году. Кости лежали в захоронении в мегалитической структуре Ачаванич, которая находится в исторической области Кейтнесс в Шотландии.
Девушка жила в Бронзовом веке и умерла в возрасте 18-22 лет. Ее похоронили необычным образом — в яме прямо в скале. Ее череп имел искривленную форму, возможно, это было результатом прижизненного сдавливания.
Ранее считалось, что у Авы были рыжие волосы и голубые глаза. Однако новое исследование древней ДНК показало, что это убеждение было неверным.
По новым данным, родители Авы были переселенцами из Европы. Они прибыли в Британию за несколько поколений до ее дочери. Это подтверждается и тем, что у девушки обнаружилось совсем немного генетических связей с другими людьми из региона Кейтнесс, где она жила.
У Авы, скорее всего, были карие глаза и черные волосы. Также она не переносила лактозу. К тому же девушка оказалась старше, чем полагали. Ранее ее возраст оценивали в 3700 лет, а по новым данным, она умерла не менее 4250 лет назад.
Специалист по cудебно-медицинской экспертизе Хью Моррисон составил новый портрет Авы:
«Археологи редко получают данные, указывающие на цвет волос, глаз или кожи. Однако новые революционные методы исследования позволяют нам видеть доисторических людей, какими мы никогда их не видели», — сказала археолог Майя Хул, которая руководила научной работой.
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У девушки, скорее всего, были карие глаза и черные волосы.
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