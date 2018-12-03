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Ученые восстановили лицо девушки, найденной в 4250-летней могиле

04.12.2018 16:32 — Разное | Tut.by  
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Специалисты по истории и генетике получили представление о жизни женщины, которая умерла более 4250 лет назад. Научная работа об этом опубликована в журнале Proceedings of the Society of Antiquaries of Scotland, кратко о портрете из прошлого рассказывает BBC.


Захоронение, где нашли кости Авы. Изображение: Highland Council / Proceedings of the Society of Antiquaries of Scotland

Останки молодой девушки, которую прозвали Ава, нашли в 1987 году. Кости лежали в захоронении в мегалитической структуре Ачаванич, которая находится в исторической области Кейтнесс в Шотландии.

Девушка жила в Бронзовом веке и умерла в возрасте 18-22 лет. Ее похоронили необычным образом — в яме прямо в скале. Ее череп имел искривленную форму, возможно, это было результатом прижизненного сдавливания.

Ранее считалось, что у Авы были рыжие волосы и голубые глаза. Однако новое исследование древней ДНК показало, что это убеждение было неверным.

По новым данным, родители Авы были переселенцами из Европы. Они прибыли в Британию за несколько поколений до ее дочери. Это подтверждается и тем, что у девушки обнаружилось совсем немного генетических связей с другими людьми из региона Кейтнесс, где она жила.

У Авы, скорее всего, были карие глаза и черные волосы. Также она не переносила лактозу. К тому же девушка оказалась старше, чем полагали. Ранее ее возраст оценивали в 3700 лет, а по новым данным, она умерла не менее 4250 лет назад.

Специалист по cудебно-медицинской экспертизе Хью Моррисон составил новый портрет Авы:


Портрет Авы. Изображение: Hew Morrison / Proceedings of the Society of Antiquaries of Scotland

«Археологи редко получают данные, указывающие на цвет волос, глаз или кожи. Однако новые революционные методы исследования позволяют нам видеть доисторических людей, какими мы никогда их не видели», — сказала археолог Майя Хул, которая руководила научной работой.

 
 
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У девушки, скорее всего, были карие глаза и черные волосы.
 
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