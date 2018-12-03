Сколько можно съесть картошки фри без вреда для здоровья?

Оказывается, употребление жареной во фритюрнице картошки фри отрицательно влияет на сердце. Кроме того, развивает такие болезни как диабет и ожирение. К такому выводу пришёл профессор Гарварда Эрик Римм.

Он же попытался посчитать, сколько ломтиков этого фаст-фуда можно употребить в пищу, не нанеся себе при этом никакого вреда. Оказалось, что при условии регулярных занятий спортом, правильного питания и режима сна, можно раз в неделю позволить себе съесть не более шести соломинок картофеля. При этом стандартная порция, как правило состоит из 40-45 соломинок.

Ранее к похожим выводам пришли итальянские ученые. Они доказали, что те, кто не ел картофель фри в целом жил на шесть месяцев дольше любителей этого жирного лакомства, сообщил The Sun.

По материалам med2.ru

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