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Благотворительная акция «Чудеса на Рождество» стартует в Беларуси 5 декабря

04.12.2018 — Разное | Маяк Преднепровья  
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Благотворительная акция «Чудеса на Рождество» стартует в Беларуси 5 декабряБлаготворительная акция «Чудеса на Рождество» стартует в Беларуси 5 декабря, сообщила корреспонденту БЕЛТА секретарь ЦК ОО «Белорусский республиканский союз молодежи» Александра Гончарова.

Неизменные организаторы благотворительного проекта — БРСМ и Белорусская республиканская пионерская организация. Символом акции является красная рукавичка, а своеобразной визиткой стала «Елка желаний». «Такие зеленые новогодние красавицы, на которых волонтеры размещают открытки с пожеланиями юных воспитанников социальных учреждений, совсем скоро появятся в крупных торговых центрах страны. Традиционно в предпраздничные дни каждый ребенок ожидает чуда и у него есть возможность написать желание Деду Морозу на красной рукавичке. А наши волонтеры постараются его исполнить. К слову, присоединиться к акции и стать добрым волшебником, исполняющим заветные мечты детей, сможет любой желающий до 8 января», — сказала Александра Гончарова.

Акция «Чудеса на Рождество» уже который год пополняет копилку добрых дел республиканского проекта «Наши дети», приуроченного к новогодним и рождественским праздникам. «Мы стараемся помочь тем, кто нуждается в помощи. Это дети из неполных, многодетных семей, сироты, дети-инвалиды, с особенностями развития. Кроме того, мы поздравляем одиноких пожилых людей. Праздничные благотворительные программы пройдут во всех регионах Беларуси», — отметила секретарь ЦК БРСМ.

Старт проекту будет дан в торговом центре «Столица» во время подведения итогов республиканского конкурса «Волонтер года — Доброе Сердце». «Эту почетную миссию мы доверили активисту союза молодежи, знаменитому магу Евгению Стадольнику и любимым новогодним персонажам — Деду Морозу и Снегурочке. Собранные в торговом центре подарки волонтеры передадут 26 января воспитанникам подшефного БРСМ Ивенецкого дома-интерната для детей-инвалидов с особенностями физического развития. В свою очередь Центральный совет БРПО посетит Ганцевичскую вспомогательную школу-интернат. Ребят ожидают подарки и сказочное представление», — добавила Александра Гончарова.

Завершится акция 8 января в Свято-Духовом кафедральном соборе. «Это будет юбилейная 25-ая «Рождественская елка — наши дети». На этот раз проект соберет детей разного возраста из чернобыльских районов, которые в свое время были участниками творческих программ БРСМ. В среднем на протяжении акции наши волонтеры проводят около 800 благотворительных мероприятий по всей стране. Только в прошлом году нам удалось подарить праздник и исполнить желание около 20 тыс. ребят», — резюмировала секретарь ЦК БРСМ.

www.belta.by

 
 
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Благотворительная акция «Чудеса на Рождество» стартует в Беларуси 5 декабря, сообщила корреспонденту БЕЛТА секретарь ЦК ОО «Белорусский республиканский союз...
 
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