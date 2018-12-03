На границе России и Беларуси задержали фуру с нелегальным лососем

Автомобиль с 20 тоннами мороженого лосося без документов задержали на границе Беларуси и России. Стоимость груза составляет больше 30 тысяч долларов, передает «МИР 24» со ссылкой на агентство РИА «Новости»



После случившегося таможня начала административный процесс. Нарушителям грозит штраф в размере до 50% от стоимости всего товара.