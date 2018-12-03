|
На границе России и Беларуси задержали фуру с нелегальным лососем
04.12.2018 — Разное | Mir24.TV Belarus
Автомобиль с 20 тоннами мороженого лосося без документов задержали на границе Беларуси и России. Стоимость груза составляет больше 30 тысяч долларов, передает «МИР 24» со ссылкой на агентство
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Теперь нарушителям грозит штраф в размере до 50% от стоимости всего товара.
|
Свежие газеты
Архив (Разное)