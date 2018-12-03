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Альбом Макса Коржа вошел в 10 самых популярных альбомов 2018 года по версии Apple Music

04.12.2018 16:48 — Разное | Tut.by  
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Альбом Макса Коржа «Малый повзрослел» вошел в топ-10 по популярности в российском Apple Music. Он занял восьмое место, пишет the-flow.


Фото: vk.com/maxkorzh_official

Самым прослушиваемым в Apple Music оказался альбом Jah Khalib. На втором месте — альбом Монеточки, на третьем — альбом XXXTentacion.

Вот весь список:

1 место — Jah Khalib «EGO»;

2 место — Монеточка «Раскраски для взрослых»;

3 место — XXXTentacion «?»;

4 место — HammAli & Navai «Janavi»;

5 место — Imagine Dragons «Evolve»;

6 место — Скриптонит «Праздник на улице 36»;

7 место — Скриптонит «Уроборос: улица 36»;

8 место — Макс Корж «Малый повзрослел»;

9 место — Мальбэк «Новое искусство»;

10 место — Jah Khalib «Если че, я Баха»

Макс Корж выступит в Минске на стадионе «Динамо» 24 августа. КУПИТЬ БИЛЕТ

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***

1 декабря в приложении «Афиша TUT.BY» стартовал новый розыгрыш, где у каждого участника появилась возможность получить парный билет на церемонию вручения ежегодной музыкальной премии «Золотой граммофон», которая пройдет 9 декабря в «Минск-Арене». Счастливчикам билеты достанутся бесплатно. Победители будут объявлены 7 декабря.

 
Теги: Минск
 
 
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Самым прослушиваемым в Apple Music оказался альбом Jah Khalib. На втором месте - альбом Монеточки, на третьем - альбом XXXTentacion.
 
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