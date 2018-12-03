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Альбом Макса Коржа вошел в 10 самых популярных альбомов 2018 года по версии Apple Music
Альбом Макса Коржа «Малый повзрослел» вошел в топ-10 по популярности в российском Apple Music. Он занял восьмое место,
Самым прослушиваемым в Apple Music оказался альбом Jah Khalib. На втором месте — альбом Монеточки, на третьем — альбом XXXTentacion.
Вот весь список:
1 место — Jah Khalib «EGO»;
2 место — Монеточка «Раскраски для взрослых»;
3 место — XXXTentacion «?»;
4 место — HammAli & Navai «Janavi»;
5 место — Imagine Dragons «Evolve»;
6 место — Скриптонит «Праздник на улице 36»;
7 место — Скриптонит «Уроборос: улица 36»;
8 место — Макс Корж «Малый повзрослел»;
9 место — Мальбэк «Новое искусство»;
10 место — Jah Khalib «Если че, я Баха»
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1 декабря в приложении «Афиша TUT.BY»
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Самым прослушиваемым в Apple Music оказался альбом Jah Khalib. На втором месте - альбом Монеточки, на третьем - альбом XXXTentacion.
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