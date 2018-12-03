Альбом Макса Коржа вошел в 10 самых популярных альбомов 2018 года по версии Apple Music

Альбом Макса Коржа «Малый повзрослел» вошел в топ-10 по популярности в российском Apple Music. Он занял восьмое место, пишет the-flow.



Фото: vk.com/maxkorzh_official

Самым прослушиваемым в Apple Music оказался альбом Jah Khalib. На втором месте — альбом Монеточки, на третьем — альбом XXXTentacion.

Вот весь список:

1 место — Jah Khalib «EGO»;

2 место — Монеточка «Раскраски для взрослых»;

3 место — XXXTentacion «?»;

4 место — HammAli & Navai «Janavi»;

5 место — Imagine Dragons «Evolve»;

6 место — Скриптонит «Праздник на улице 36»;

7 место — Скриптонит «Уроборос: улица 36»;

8 место — Макс Корж «Малый повзрослел»;

9 место — Мальбэк «Новое искусство»;

10 место — Jah Khalib «Если че, я Баха»

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