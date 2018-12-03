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МОК «заморозил» бокс на Играх-2020 и поставил вопрос о тяжелой атлетике на Олимпиаде-2024

04.12.2018 16:43 — Разное | Tut.by  
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На заседании исполкома Международного олимпийского комитета, которое прошло во время XXIII Генеральной ассамблеи АНОК в Токио, было принято несколько важных решений. О некоторых из них сообщает пресс-служба НОК Беларуси со ссылкой на МОК.


Фото: olympic.org

В МОК появится консультативный комитет по правам человека

Создание нового подразделения прокомментировал глава МОК Томас Бах:

— Мы приняли очень важное решение о создании консультативного комитета по правам человека. Его возглавит принц Зейд Раад аль-Хусейн, прежде занимавший пост верховного комиссара ООН по правам человека.

В состав войдут от шести до девяти экспертов в области спорта и прав человека. Комитету предстоит решить важный вопрос — спортсменов-трансгендеров. Томас Бах также отметил, что комитет будет отвечать за права человека только в контексте проводимых спортивных состязаний.

МОК «заморозил» планы по проведению боксерского турнира в Токио-2020

Это решение принято после старта расследования в отношении Международной ассоциации бокса (AIBA), оно может привести к приостановке функционирования организации. МОК не удовлетворил доклад AIBA по вопросам управления, финансов и антидопинга. Также вызывает вопросы этическая сторона некоторых решений, в частности — назначение на пост главы AIBA Гафура Рахимова, который находится под санкциями Минфина США и подозревается в связях с международной преступной сетью.

МОК приостановил финансирование AIBA, продажу билетов, утверждение и внедрение системы квалификационного отбора спортсменов, тестовых мероприятий и окончательную доработку графика соревнований. Ассоциации запрещено использовать олимпийские объекты и символы. Финальное решение о проведении боксерского турнира на Играх-2020 будет принято на сессии МОК в 2019 году. Однако Томас Бах пообещал:

— Мы хотим видеть боксерский турнир на Играх в Токио и приложим все усилия, чтобы он там прошел.

МОК отложил вопрос сохранения тяжелой атлетики в программе Игр-2024

Тяжелая атлетика может быть не представлена на Олимпийских играх из-за участившихся случаев проваленного допинг-контроля спортсменами на прошлых Олимпиадах, из-за чего ряд результатов был пересмотрен. Директор по коммуникациям МОК Марк Адамс отметил:

— МОК продолжает следить за ситуацией, ждет проверки всех проб, взятых на чемпионате мира в Ашхабаде. Действенные шаги предприняты, но тяжелая атлетика на Играх-2024 все еще под вопросом.

МОК обеспокоен, что Международная федерация тяжелой атлетики создала путаницу на чемпионате мира в Ашхабаде, позволив участвовать туркменским спортсменам, не имевшим права выступать на соревнованиях.

Также на заседании были заслушаны доклады о ІІІ летних юношеских Олимпийских играх в Буэнос-Айресе и о подготовке к Олимпийским играм 2022 года в Пекине, заслушаны заявки городов — кандидатов на проведение Игр-2026 и прогресс оргкомитета Токио-2020, было объявлено об изменении статуса некоторых международных федераций.

 
 
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На заседании исполкома Международного олимпийского комитета, которое прошло во время XXIII Генеральной ассамблеи АНОК в Токио, было принято несколько важных...
 
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