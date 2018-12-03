Завтра в киосках «Белсоюзпечати» появится свежий номер газеты «Полесская правда», а вы уже сегодня можете узнать о его содержании



Читайте в свежем выпуске:

В Пинске реализуется мини-проект «Создай свой бизнес в креативной экономике», в рамках которого творческие пинчане презентовали свои идеи в сфере ремесленничества. Что предложили художники, дизайнеры и ремесленники, читайте в свежем выпуске газеты «Полесская правда».

Заседание седьмой сессии районного Совета депутатов двадцать восьмого созыва и очередное заседание районного исполнительного комитета прошли в Пинском райисполкоме. Какие проблемы обсуждены и какие решения приняты по рассмотренным вопросам, вы узнаете в очередном номере газеты «Полесская правда».

В минувшую пятницу состоялось торжественное мероприятие, посвященное 30-летию со дня создания районной организации Белорусского общества инвалидов. За это время она стала крепкой, а первичные организации возглавляют неравнодушные люди, многие из которых трудятся здесь с первого дня образования организации.

Корреспондент «Полесской правды» Наталья Милевская приняла участие в 6-м Форуме молодых журналистов «Общий взгляд в будущее. Интернет-журналистика сегодня и завтра», прошедшем недавно в Гродно. Своими впечатлениями от встречи с начинающими авторами республиканских, областных и районных редакций газет, радио и телевидения, а также с успешными экспертами медиаотрасли Беларуси участница форума поделилась с читателями газеты.

Шестьдесят военнослужащих срочной службы из разных соединений и воинских частей Республики Беларусь встретились с министром обороны генерал-лейтенантом Андреем Равковым и получили из его рук подарок за лучшие результаты в боевой подготовке в нынешнем учебном году. В число награжденных вошел и наш земляк, житель г.п. Логишин Виталий Решетило.

С 1 декабря Белорусский республиканский союз молодежи дал старт зимнему сезону акции «Мы выбираем помощь пожилым людям» одноименного круглогодичного республиканского благотворительного проекта БРСМ. Какова главная задача акции, читайте в свежем выпуске газеты.

Фотоконкурс на тему «Природа и животный мир Пинского района» организует «Пинская РОС» РГОО «БООР». О сроках и условиях участия в конкурсе, читайте в следующем номере газеты «Полесская правда», который выйдет завтра, 5 декабря.



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