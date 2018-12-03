﻿ «Туфли стриптизерши» и корона. Что точно не следует надевать на корпоратив. 21.by
ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

«Туфли стриптизерши» и корона. Что точно не следует надевать на корпоратив

04.12.2018 17:01 — Разное | Аргументы и факты  
Размер текста:
A
A
A
«Туфли стриптизерши» и корона. Что точно не следует надевать на корпоратив
shutterstock.com

Практически на любой корпоративной вечеринке есть целая армия плохо одетых дам: кто-то явно переборщил с откровенными деталями туалета, кто-то надел «все лучшее сразу» или наоборот пришел «как обычно». Эксперт по моде и стилю Мила Марсель рассказала АиФ.ru, какие вещи точно не подходят для корпоратива, если вам дорога ваша репутация.

1. Неоднозначный наряд

Ни в коем случае не надо шокировать коллег чересчур прозрачным платьем или топом, даже если вы являетесь обладательницей точеной фигуры, и такая модель сидит на вас безупречно. При повышенном градусе алкоголя (да и без него тоже) подобный наряд некоторые коллеги могут воспринять ваш внешний вид как намек или призыв к действию. Вряд ли, вас порадует подобное излишнее внимание к своей персоне.

«Туфли стриптизерши» и корона. Что точно не следует надевать на корпоратив «Больше никогда в жизни». Исповедь ведущей новогодних корпоративов

2. Одежда не по размеру

Практически у каждой женщины в гардеробе есть вещь, из которой она уже «выросла» или которая изначально была ей не по размеру. Влезть в нее вы еще можете, но стоит что-нибудь съесть или выпить, как тут же становится некомфортно. Поскольку на корпоративе мы все расслабляемся и не всегда можем держать спину и осанку, в таком виде спрятать живот не получится, и, скорей всего, вы будете весь вечер переживать из-за этой небольшой проблемы. 

3. Свитерам тут не место

Далеко не все корпоративы проходят в ресторанах, иногда компании выбирают более демократичные места. Но это не повод надевать на себя слишком теплую одежда крупной вязки, например свитер. Да, подобные вещи в тренде и могут сидеть на вас безупречно, но подходят скорее для расслабленного отдыха за городом. В обычной обстановке, особенно если вы планируете танцы, в таков виде вам просто может стать жарко. 

4. Скромность украшает

Корпоратив — это все же официальное мероприятие, вы находитесь в кругу своих коллег и начальства, поэтому не эксплуатируйте образ с мини-юбкой. Оставьте этот предмет гардероба для вечеринки в более узком кругу. Вашим коллегам не обязательно знать, что вы являетесь обладательницей роскошных длинных ног.

«Туфли стриптизерши» и корона. Что точно не следует надевать на корпоратив Не только труд. 5 беспроигрышных образов для корпоратива

5. Как королева

Платье в пол, с откровенным декольте или пышной юбкой — не всегда хороший выбор. Еще раз повторю, что корпоратив — это официальное мероприятие, придя на него в образе королевы, вы можете выглядеть немного неуместно на фоне более скромно одетых коллег.

6. «Ищу мужа»

Еще одно табу для тех, у кого корпоратив проходит в демократичной обстановке — майки со смешными принтами или надписями. Вас точно не украсят эти фразы: «Сегодня вечером свободна», «Все люди как люди, а я королева», «Ищу мужа» и т.д. Поверьте, не у всех коллег хватит чувства юмора, чтобы понять такое.

7. Маска не к месту

Если у вас не тематическая вечеринка, а обычный корпоратив в ресторане, не надо надевать маску или корону на голову. Иначе в таком виде вы как минимум будете выглядеть странно. Даже, если вы очень артистичная личность и любите выделяться на фоне других, держите себя в руках.

«Туфли стриптизерши» и корона. Что точно не следует надевать на корпоратив
Вечеринка на работе. Правила праздничного этикета
Подробнее

8. Туфли из прошлого века

Обратите внимание на обувь. Туфли на шпильке 16 см и гигантская платформа — это не только жутко неудобно, но и немодно одновременно. Лично для меня остается загадкой, почему некоторые женщины до сих пор носят эти ужасные «туфли стриптизерши».

«Туфли стриптизерши» и корона. Что точно не следует надевать на корпоратив Внимание, корпоратив: как за праздничным столом остаться трезвым

9. Джинсы с сюрпризом

Приглашение на корпоратив не означает, что вы непременно должны надеть платье. Когда дресс-код позволяет, можно собрать интересный образ с джинсами. Но! Если вы выбираете для себя модель с заниженной талией, позаботьтесь о том, чтобы из нее не торчало нижнее белье. Во-первых, это не модно. Во-вторых, кроме как 13-летним девочкам подобные вещи не идут никому (хотя откровенно говоря, даже их такой наряд не красит).

10. Наряд, а не белье

И еще один важный момент: не надевайте одежду, в которой использовано слишком много элементов бельевого стиля. Бюстье, лосины с кружевом и прочие вещи не предназначены для того, чтобы блистать в них на корпоративе.

 
 
Ссылка на источник 47
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Выбирая наряд для корпоративной вечеринки, многие женщины допускают массу ошибок, каких именно, "АиФ" рассказала дизайнер Мила Марсель.
 
Новости дня
Новости разные
 
Как живет первая заменяющая семья в Пинске
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей

Разное

21.by в социальных сетях
Самое читаемое за вчера

Свежие газеты

03.12.2018
Mir24.TV Belarus
Кобринский вестник
Полесская правда
Пинский Вестник
Днепровская правда (Дуюровно)
Лепельский край
Голас Сененшчыны
Патриот (Ушачи)
Чырвоны прамень
Герой працы
Газета Авангард
Лоевский край
Новости Волковыска
Вороновская газета
Ивьевский край
Полымя
Заря над Неманам
Светлы шлях
Единство
Новости Дзержинска
Слуцк Город
Смалявiцкi край
Soligorsk News
Маяк Преднепровья
Радзiма
Горецкий вестник
Кировец
Голас Касцюкоушчыны
Кричевская жизнь
Новости Хотимска
Новы дзень (Жлобин)
Перамога (Дятлово)
Святло кастрычнiка (Мстиславль)
04.12.2018
Mir24.TV Belarus
Івацэвіцкі веснік
Полесская правда
Пинский Вестник
Двинская правда (Верхнедвинск)
Гарадоцкi веснiк
Днепровская правда (Дуюровно)
Міёрскія навіны
Патриот (Ушачи)
Герой працы
Газета Авангард
Лоевский край
Mlife
Новости Волковыска
Вороновская газета
Ивьевский край
Полымя
Lida.Info
Заря над Неманам
Светлы шлях
Единство
Новости Дзержинска
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Смалявiцкi край
Soligorsk News
Маяк Преднепровья
Радзiма
Горецкий вестник
Савецкая вёска
Голас Касцюкоушчыны
Кричевская жизнь
Асiповiцкi край
Новости Хотимска
Новы дзень (Жлобин)
Перамога (Дятлово)
Святло кастрычнiка (Мстиславль)

Архив (Разное)

Самое читаемое за неделю
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2018 21.by
Яндекс.Метрика