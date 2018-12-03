«Туфли стриптизерши» и корона. Что точно не следует надевать на корпоратив

Практически на любой корпоративной вечеринке есть целая армия плохо одетых дам: кто-то явно переборщил с откровенными деталями туалета, кто-то надел «все лучшее сразу» или наоборот пришел «как обычно». Эксперт по моде и стилю Мила Марсель рассказала АиФ.ru, какие вещи точно не подходят для корпоратива, если вам дорога ваша репутация.

1. Неоднозначный наряд

Ни в коем случае не надо шокировать коллег чересчур прозрачным платьем или топом, даже если вы являетесь обладательницей точеной фигуры, и такая модель сидит на вас безупречно. При повышенном градусе алкоголя (да и без него тоже) подобный наряд некоторые коллеги могут воспринять ваш внешний вид как намек или призыв к действию. Вряд ли, вас порадует подобное излишнее внимание к своей персоне.

2. Одежда не по размеру

Практически у каждой женщины в гардеробе есть вещь, из которой она уже «выросла» или которая изначально была ей не по размеру. Влезть в нее вы еще можете, но стоит что-нибудь съесть или выпить, как тут же становится некомфортно. Поскольку на корпоративе мы все расслабляемся и не всегда можем держать спину и осанку, в таком виде спрятать живот не получится, и, скорей всего, вы будете весь вечер переживать из-за этой небольшой проблемы.

3. Свитерам тут не место

Далеко не все корпоративы проходят в ресторанах, иногда компании выбирают более демократичные места. Но это не повод надевать на себя слишком теплую одежда крупной вязки, например свитер. Да, подобные вещи в тренде и могут сидеть на вас безупречно, но подходят скорее для расслабленного отдыха за городом. В обычной обстановке, особенно если вы планируете танцы, в таков виде вам просто может стать жарко.

4. Скромность украшает

Корпоратив — это все же официальное мероприятие, вы находитесь в кругу своих коллег и начальства, поэтому не эксплуатируйте образ с мини-юбкой. Оставьте этот предмет гардероба для вечеринки в более узком кругу. Вашим коллегам не обязательно знать, что вы являетесь обладательницей роскошных длинных ног.

5. Как королева

Платье в пол, с откровенным декольте или пышной юбкой — не всегда хороший выбор. Еще раз повторю, что корпоратив — это официальное мероприятие, придя на него в образе королевы, вы можете выглядеть немного неуместно на фоне более скромно одетых коллег.

6. «Ищу мужа»

Еще одно табу для тех, у кого корпоратив проходит в демократичной обстановке — майки со смешными принтами или надписями. Вас точно не украсят эти фразы: «Сегодня вечером свободна», «Все люди как люди, а я королева», «Ищу мужа» и т.д. Поверьте, не у всех коллег хватит чувства юмора, чтобы понять такое.

7. Маска не к месту

Если у вас не тематическая вечеринка, а обычный корпоратив в ресторане, не надо надевать маску или корону на голову. Иначе в таком виде вы как минимум будете выглядеть странно. Даже, если вы очень артистичная личность и любите выделяться на фоне других, держите себя в руках.

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8. Туфли из прошлого века

Обратите внимание на обувь. Туфли на шпильке 16 см и гигантская платформа — это не только жутко неудобно, но и немодно одновременно. Лично для меня остается загадкой, почему некоторые женщины до сих пор носят эти ужасные «туфли стриптизерши».

9. Джинсы с сюрпризом

Приглашение на корпоратив не означает, что вы непременно должны надеть платье. Когда дресс-код позволяет, можно собрать интересный образ с джинсами. Но! Если вы выбираете для себя модель с заниженной талией, позаботьтесь о том, чтобы из нее не торчало нижнее белье. Во-первых, это не модно. Во-вторых, кроме как 13-летним девочкам подобные вещи не идут никому (хотя откровенно говоря, даже их такой наряд не красит).

10. Наряд, а не белье

И еще один важный момент: не надевайте одежду, в которой использовано слишком много элементов бельевого стиля. Бюстье, лосины с кружевом и прочие вещи не предназначены для того, чтобы блистать в них на корпоративе.