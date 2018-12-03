17-летний гандболист погиб в свой день рождения, выпав с балкона

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Три года назадстал чемпионом Москвы среди юниоров, был подающим надежды спортсменом. Пока неясно, было это случайностью или он решил уйти из жизни.3 декабря стало известно о гибели 18-летнего полузащитника московского «Локомотива». 30 ноября Алексей уехал на медицинские процедуры в ДЦ ФК «Локомотив», где переночевал, а на следующий день перестал выходить на связь. Друг футболиста Иван позже сообщил матери футболиста, что они пили спиртные напитки и он не помнит, где проводили время. Тело Ломакина было найдено у реки на юге Москвы, «Локомотив» подтвердил информацию о смерти игрока.