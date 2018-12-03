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Ендовицкий скончался в возрасте 49 лет. Его здоровье пошатнулось в конце ноября, когда у актера случился инсульт. После госпитализации врачи боролись за его жизнь, но спасти Ендовицкого не удалось.окончил Воронежский институт искусств, после этого переехал в Москву, и был актером театра-школы «Образ», играл в сериалах «Свидетели», «Карпов», «След», «Маруся», «Катина любовь», «Следаки» и «Универ».