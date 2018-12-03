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Умерла звезда "Универа"

04.12.2018 17:05 — Разное | UDF  
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Фото: Depositphotos
Воронежские СМИ сообщили о смерти актера, звезды сериала «Универ» Виталия Ендовицкого.

Ендовицкий скончался в возрасте 49 лет. Его здоровье пошатнулось в конце ноября, когда у актера случился инсульт. После госпитализации врачи боролись за его жизнь, но спасти Ендовицкого не удалось.

Виталий Ендовицкий окончил Воронежский институт искусств, после этого переехал в Москву, и был актером театра-школы «Образ», играл в сериалах «Свидетели», «Карпов», «След», «Маруся», «Катина любовь», «Следаки» и «Универ».

 
 
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Воронежские СМИ сообщили о смерти актера, звезды сериала "Универ" Виталия Ендовицкого.
 
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