

Александр Соснов

"Белорусскому партизану"

- "Тунеядцы" в данном случае это ведь не те люди, которые сидят без работы. Процентов 80 этой базы тех, кто уехал из Беларуси на заработки в другие страны, или работают здесь, но по серым схемам. Получается, что полмиллиона человек не заняты в экономике.Но белорусская экономика ведь не процветает, а людям нужно выживать. Лукашенко обещал 20 лет назад запустить заводы – вот там и процветает сегодня полное запустение. Не должны колхозники управлять промышленностью. Поэтому люди уезжают.- Никакой. Помните старый анекдот о том, как белорус сел на гвоздь и думает: "А можа, так і трэба?". Вот так и в реальности будет.- Нет. Потому что коснется немногих. Хоть в этих базах данных и числится полмиллиона белорусов, но проблемы с оплатой коммуналки будет иметь только хозяин квартиры. И если еще не переписали, то наверняка сейчас начнут переписывать квартиры на тещ, бабушек, внуков и так далее. Будут выкручиваться.- Я думаю, это был лишь повод. Просто накипело у людей за эти годы, и чека вылетела. Причина в том, что эта власть уже надоела, она ведет себя нагло и бесцеремонно, она просто зажралась. Чиновники в центре города, на глазах у всех, возводят себе коттеджи по полмиллиона—миллиону долларов. И у них еще хватает наглости говорить, что не воруют, что это не коррупция, что они – самые честные. Аж противно!А сейчас - я уверен, что не выйдут на улицу с протестами. Почти половина тех, кто в тунеядской базе, находятся за границей на заработках.- Да. Но белорусской казне в этом случае ничего не достается… Мне кажется, в ближайшее время еще больше людей уедет из страны. Самые умные уже уехали, сейчас потянуться и остальные.- Пока точно не будет. Только смена власти может привести к чему-нибудь хорошему. И то, если власть получат не Виктор и не Николай Лукашенко, а нормальный независимый кандидат.- Безусловно. Все могло бы быть проще, ведь мы в свое время жили лучше Польши! А сейчас там в три раза средняя заработная плата больше, чем у нас. За эти годы власть набила карманы только себе и своим близким. Простые люди не богатеют.- А зачем Макею или тому же Румасу идти на риск? У чиновников другая задача – они о себе думают и своих близких. Коттеджи строят, запасные аэродромы. Несмотря на английское образование и внешний лоск все, кто служит нынешней власти – обычные хапуги.- Мне 25 лет назад стало грустно от всего этого, и я ушел с должности. В одиночку невозможно ничего поменять. Да и зачем устраивать революцию, если большинство все устраивает, белорусы привыкли к такой жизни. Вот пусть и получают по заслугам.Но если судить по тому, как происходит во всем мире, рано ли поздно и в Беларуси что-то изменится. Бывает бархатная революция, бывает – кровавая. А иногда и мирным путем перемены происходят. Например, Советский союз мирно распался – никто и не ожидал, что империя рухнет!Сейчас Россия, видимо, на очереди. Думаю, Зауралье китайцы оттяпают, возможно, возникнет Китайская Сибирская народная республика…- Сорок лет водил Моисей по пустыне…- А у нас разве есть выборы? Шутить изволите!- Ну пусть сходят… Только ведь результата все равно нет. И вряд ли будет. В этом смысле я пессимист…