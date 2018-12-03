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Саммит ОДКБ, запланированный на 6 декабря, отменили

04.12.2018 16:56 — Разное | UDF  
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Фото: odkb-csto.org
Саммит лидеров стран Организации Договора о коллективной безопасности (ОДКБ), запланированный на 6 декабря, был отменен с учетом соответствующей просьбы Армении, которая готовится к выборам. Об этом сообщил журналистам помощник президента России Юрий Ушаков, пишет ТАСС.

«С учетом, в частности, просьбы армянской стороны, которая, ссылалась на предвыборную кампанию, которая завершается выборами 9 декабря, решили заседание саммита ОДКБ не проводить 6 декабря», — отметил он.

Юрий Ушаков также заявил, что до конца года новый саммит ОДКБ уже вряд ли состоится.

По словам представителя Кремля, таким образом, исполнять обязанности генерального секретаря ОДКБ остается Валерий Семериков. Говоря о кандидатуре нового генсека, он отметил, что «есть несколько вариантов».

В то же время армянские СМИ сообщают, что перенести саммит ОДКБ предложил президент России Владимир Путин в ходе последней телефонной беседы с и.о. премьер-министра Армении Николом Пашиняном.

«В ходе нашей последней телефонной беседы президент России предложил, чтобы исходя из сложившейся ситуации 6-го числа мы не проводили саммит ОДКБ, а в рабочем порядке провели обсуждения, и затем лишь поехали с готовыми решениями. Я согласился, потому что считаю, что правильнее решить этот вопрос рабочими процедурами», — рассказал Пашинян.


Выборы генсека ОДКБ

Вопрос с отменой саммита возник из-за сложностей с выбором генсека ОДКБ.

2 ноября генсек ОДКБ Юрий Хачатуров был снят с этой должности по инициативе армянской стороны. Он уже вернулся в Армению, где его обвиняют в свержении конституционного строя в 2008 году. В Армении считают, что пост генсека организации должен оставаться за республикой, поскольку Хачатуров отработал на этой позиции лишь полтора года из предусмотренных уставом трех лет.

8 ноября лидеры стран ОДКБ не смогли договориться о новом генсеке на саммите в Астане.

«У нас по уставу, по алфавиту идет следующей после Армении Беларусь. Конечно, Армения хочет продления. Все главы государств сказали, что остается один год, он не успеет объехать даже страны эти. Поэтому нам нужен нормальный действующий генсек следующий, от белорусской стороны», — цитировал президента Казахстана Нурсултана Назарбаева Интерфакс.

Издание «Коммерсантъ» со ссылкой на дипломатические источники сообщало, что новым генсеком может стать глава Совбеза Беларуси Станислав Зась. Минск, в свою очередь, заявил, что готов предложить на этот пост три кандидатуры.

2 декабря Никол Пашинян заявил, что вопрос назначения генсека не будет решен до 2019 года.

ОДКБ — региональная международная организация, целями которой являются укрепление мира, международной и региональной безопасности и защита суверенитета стран-участниц. В состав организации входят такие страны, как Россия, Армения, Беларусь, Казахстан, Кыргызстан, Таджикистан.

 
Теги: Минск
 
 
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Об этом сообщил журналистам помощник президента России Юрий Ушаков.
 
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