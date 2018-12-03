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ОффТОП: самому богатому блогеру 7 лет

04.12.2018 — Разное | Новости Дзержинска  
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Самым богатым блогером в мире оказался 7-летний мальчик.

Cамым высокооплачиваемым YouTube-блогером в мире стал автор канала Ryan ToysReview, семилетний мальчик по имени Райан. Он прославился обзорами детских игрушек. Рейтинг самых богатых представителей видеохостинга опубликовало издание Forbes.

В период с 1 июня 2017 года до начала лета 2018-го Райан заработал 22 миллиона долларов, согласно расчетам партнеров и рекламодателей. Всего на канал Ryan ToysReview подписано 17 миллионов человек.

Второе место в рейтинге самых высокооплачиваемых блогеров занял младший брат Логана Пола по имени Джейк. За последний год он получил 21,5 миллиона долларов. Пользователи просмотрели его ролики более 3,5 миллиарда раз.

Сам Логан Пол за прошлый год заработал всего 14,5 миллиона долларов и попал на последнюю (десятую) строчку рейтинга. Это связано с тем, что администрация YouTube ограничила сотрудничество с ним после скандала, разразившегося после публикации видео с телом совершившего суицид человека.

Канал Пола исключили из программы сотрудничества с крупными рекламодателями. Самый популярный блогер в мире PewDiePie (Феликс Чельберг) получил 15,5 миллиона долларов и попал на восьмое место рейтинга. Также в списке Forbes оказались такие известные на YouTube личности, как геймер DanTDM, визажист Jeffree Star и комментатор видеоигр Jacksepticeye.


 
 
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Самым богатым блогером в мире оказался 7-летний мальчик.
 
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