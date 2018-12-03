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Армянский Су-25 разбился в горах, пилоты погибли

04.12.2018 16:38 — Разное | Интерфакс  
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Самолет-штурмовик Су-25 Вооруженных сил Армении, выполнявший учебно-тренировочный полет в соответствии с ежедневным планом боевой подготовки, разбился днем во вторник, сообщили в Минобороны Армении.

"Самолет потерпел крушение в регионе Маралика, в горах", - сообщил журналистам пресс-секретарь Минобороны Армении Арцрун Ованнисян.

Пилоты - подполковник Армен Бабаян и майор Мовсес Манукян, погибли, добавил он.

Ранее Министерство обороны Армении сообщило о потере связи с Су-25. Самолет вылетел из аэропорта города Гюмри на севере республики в 09:06 мск.

В армянском городе Гюмри расположена 102-я российская военная база. 20 августа 2010 года Россия и Армения продлили срок действия договора о размещении базы до 2044 года.

Су-25 - советский штурмовик, разработанный компанией "Сухой". Серийно самолёты этого типа выпускались на двух авиазаводах - в Улан-Удэ (учебно-боевые Су-25УБ) и в Тбилиси (боевые Су-25). Всего за 1981-1991 годы построено 1 тыс. 320 самолетов Су-25.

Строевые Су-25 первоначально оснащались двумя турбореактивными двигателями Р95 тягой по 4,1 т каждый, потом усовершенствованными Р195. Максимальная взлётная масса штурмовика - 17,5 т. Максимальная масса боевой нагрузки - 4,4 т.

 
 
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Самолет-штурмовик Су-25 Вооруженных сил Армении, выполнявший учебно-тренировочный полет в соответствии с ежедневным планом боевой подготовки, разбился днем во...
 
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