Брестчанин «продлил» срок действия медсправки, а житель Ивацевичского района ездил с поддельной отметкой о прохождении техосмотра

В отделение УГАИ УВД Брестского облисполкома для возврата изъятого ранее водительского удостоверения обратился 36-летний брестчанин. Для получения документа мужчина предъявил медицинскую справку о состоянии здоровья. Однако дата ее выдачи вызвала у сотрудника УГАИ сомнение в подлинности, в связи с чем была вызвана следственно-оперативная группа.



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В ходе проведения проверки по данному факту назначена техническая экспертиза документов. Выводы эксперта Брестского межрайонного отдела Госкомитета судебных экспертиз подтвердили предположения сотрудника ГАИ: в медицинскую справку вносились изменения путем подчистки последней цифры с последующей допиской нынечитаемой цифры.

Как пояснил владелец справки, изменения он внес собственноручно, чтобы продлить срок ее действия. Брестским межрайонным отделом Следственного комитета возбуждено уголовное дело по ч.1.ст.380 УК Республики Беларусь (подделка, изготовление, использование либо сбыт поддельных документов, штампов, печатей, бланков).

Обмануть правоохранителей не удалось и жителю Ивацевичского района. 28-летний мужчина во время прохождения технического осмотра автомобиля предъявил инженеру сертификат о прохождении техосмотра, оттиски штампов на котором за предыдущий год вызвали сомнение в подлинности. По данному факту была проведена экспертиза. Согласно заключению эксперта управления Государственного комитета судебных экспертиз по Брестской области оттиски штампов как на лицевой, так и оборотной стороне на сертификате о прохождении технического осмотра нанесены не штампом предприятия «Белтехосмотр», а другим рельефным клише.

Обстоятельства нанесения отметки о прохождении техосмотра установит следствие. В настоящее время в отношении мужчины возбуждено уголовное дело.

Татьяна Коток, официальный представитель управления

Государственного комитета судебных экспертиз по Брестской области