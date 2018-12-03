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Учащийся колледжа из Столина победил в конкурсе молодежных IT-проектов для системы образования
04.12.2018 17:46 — Разное | Виртуальный Брест
Финал III Республиканского конкурса молодежных проектов «Информационные и мобильные технологии для образовательного процесса» прошел в рамках II Международной специализированной научно-технической выставки-форума «Информационные технологии в образовании» ITE-2018. В номинации «Лучший инновационный проект учащихся учреждений профессионально-технического и среднего специального образования» победителем стал Илья Архипов, учащийся Столинского государственного аграрно-экономического колледжа.
Конкурсант представил мобильное приложение 4Read, предназначенное для быстрого восприятия текста с помощью визуальных образов. На создание приложения разработчик потратил почти месяц.
— Обычно при чтении мы переходим от слова к слову, от страницы к странице. На эти действия уходит немало времени. Моя программа выводит слова по одному, друг за другом, что позволяет увеличить скорость чтения, — делится Илья Архипов. — Пока ехал на конкурс, а это почти шесть часов, успел прочитать две книги.
В финале свои идеи представили 13 команд из всех регионов Беларуси. Всего в оргкомитет было подано более 120 заявок от школьников и студентов. Проекты участников, по условиям конкурса, должны быть не только инновационными, но и применимы в учреждениях образования. Оценивала работы конкурсантов экспертная группа, в состав которой вошли специалисты Министерства образования,
Выбрали победителей в трех номинациях: «Лучший инновационный проект учащихся учреждений общего среднего образования», «Лучший инновационный проект учащихся учреждений профессионально-технического и среднего специального образования», «Лучший инновационный проект студентов учреждений высшего образования».
Конкурс молодежных проектов «Информационные и мобильные технологии для образовательного процесса» проводится с 2016 года в рамках подписанного между Министерством образования и
*На фото: Илья Архипов рассказывает о своем проекте и получает приз от директора ГИАЦ Павла Лиса
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