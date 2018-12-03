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Учащийся колледжа из Столина победил в конкурсе молодежных IT-проектов для системы образования

04.12.2018 17:46 — Разное | Виртуальный Брест  
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Финал III Республиканского конкурса молодежных проектов «Информационные и мобильные технологии для образовательного процесса» прошел в рамках II Международной специализированной научно-технической выставки-форума «Информационные технологии в образовании» ITE-2018. В номинации «Лучший инновационный проект учащихся учреждений профессионально-технического и среднего специального образования» победителем стал Илья Архипов, учащийся Столинского государственного аграрно-экономического колледжа.


Читать полностью в источнике с фото: http://virtualbrest.by/news61236.php

Учащийся колледжа из Столина победил в конкурсе молодежных IT-проектов для системы образования

Конкурсант представил мобильное приложение 4Read, предназначенное для быстрого восприятия текста с помощью визуальных образов. На создание приложения разработчик потратил почти месяц.

— Обычно при чтении мы переходим от слова к слову, от страницы к странице. На эти действия уходит немало времени. Моя программа выводит слова по одному, друг за другом, что позволяет увеличить скорость чтения, — делится Илья Архипов. — Пока ехал на конкурс, а это почти шесть часов, успел прочитать две книги.


Читать полностью в источнике с фото: http://virtualbrest.by/news61236.php

Учащийся колледжа из Столина победил в конкурсе молодежных IT-проектов для системы образования

В финале свои идеи представили 13 команд из всех регионов Беларуси. Всего в оргкомитет было подано более 120 заявок от школьников и студентов. Проекты участников, по условиям конкурса, должны быть не только инновационными, но и применимы в учреждениях образования. Оценивала работы конкурсантов экспертная группа, в состав которой вошли специалисты Министерства образования, МТС, beCloud, БГЭУ, местного социального фонда «Добра».

Выбрали победителей в трех номинациях: «Лучший инновационный проект учащихся учреждений общего среднего образования», «Лучший инновационный проект учащихся учреждений профессионально-технического и среднего специального образования», «Лучший инновационный проект студентов учреждений высшего образования».

Конкурс молодежных проектов «Информационные и мобильные технологии для образовательного процесса» проводится с 2016 года в рамках подписанного между Министерством образования и МТС соглашения о сотрудничестве. 

*На фото: Илья Архипов рассказывает о своем проекте и получает приз от директора ГИАЦ Павла Лиса

 
 
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Финал III Республиканского конкурса молодежных проектов «Информационные и мобильные технологии для образовательного процесса» прошел в рамках II Международной...
 
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