|
Александр Лукашенко рассказал о драйверах роста белорусской экономики в интервью Сергею Брилёву
Новости Беларуси. О настоящем и будущем мира, Евразийского экономического союза и Беларуси, «Брексите», цифровой экономике и глобальной политике – большое интервью Президента Беларуси телеканалу «Россия 24» выходит в эфир сегодня, 4 декабря, накануне открытия саммита ЕАЭС в Петербурге, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Получасовая беседа во Дворце Независимости состоялась на прошлой неделе. Фрагменты интервью Александра Лукашенко журналисту Сергею Брилеву показали 1 декабря.
К слову, Брилев не впервые общался с нашим Президентом, назвал его идеальным собеседником, а интервью окрестил «ураганным». За полчаса беседы с Президентом Беларуси затронули самые разные вопросы. Один из них касался драйверов роста нашей экономики.
Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь:
Если говорим об инвестициях, влить эти инвестиции в эти школы и сделать резкое движение вперед. Половину – себе, половину – на экспорт. Вот наш драйвер.
Российские журналисты подготовили целый цикл интервью с главами государств ЕАЭС и большие репортажи о каждой из стран. Полная версия беседы с Президентом Беларуси – 4 декабря в вечернем эфире телеканала «Россия 24».
Новости по теме
Александр Лукашенко о переговорах с Владимиром Путиным: «Мы как родные люди обсуждаем вопросы и в глаза друг другу об этом говорим»
Безопасность, поставки продовольствия в Россию, нефтегазовая проблема: о чем Президент Беларуси говорил в интервью телерадиокомпании «Мир»
‡агрузка...
Александр Лукашенко рассказал о драйверах роста белорусской экономики в интервью Сергею Брилёву
«Я абсолютно удовлетворён нашим сотрудничеством». Александр Лукашенко встретился с Послом Грузии
Александр Лукашенко пользуется наибольшим доверием россиян среди лидеров стран СНГ
Президенты Беларуси и Казахстана обсудили по телефону повестку предстоящих саммитов ЕАЭС и СНГ
Ёлку из золотых монет установили в Мюнхене
ЕС планирует расширить использование евро
Праздник для каждого ребёнка. Более 15 тысяч маленьких белорусов примут участие в новогодней акции «Наши дети»
Автобус с детской футбольной командой попал в аварию в США
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Новости Беларуси. О настоящем и будущем мира, Евразийского экономического союза и Беларуси, «Брексите», цифровой экономике и глобальной политике – большое...
|
Свежие газеты
Архив (Разное)