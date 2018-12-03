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Зачем графы Тышкевичи разводили арабских скакунов в Воложине и как в их дворцовом комплексе разместился РОВД
Усадьба Тышкевичей в Воложине впечатляет размерами строений, простым и выразительным экстерьером. Величественное здание появилось в городе в начале ХІХ века. И с того времени его облик практически не изменился.
Нина Бобрик, научный сотрудник Воложинского краеведческого музея:
Весь комплекс усадьбы был возведён на средства Юзефа Тышкевича. Состоял он из трех зданий в стиле классицизм. Дворец зеркально отображался в здании напротив, а замыкала ансамбль оранжерея. Сейчас имение знаменитого рода выполняет иную функцию.
Нина Бобрик:
Периоды военных действий не затронули архитектуру замкового комплекса. Сохранились и памятные знаки жизни Тышкевичей в Воложинской резиденции. Сквозь века они напоминают местным жителям и туристам об удивительной странице истории города.
Нина Бобрик:
Культурное значение комплекса и нынешнее его использование, безусловно, вызывают диссонанс. Но специалисты находят в таком положении дел существенные преимущества, пусть и не теряют надежды на возвращение к былой атмосфере красоты и величия.
Удивительно, что старинная усадьба носителей одной из самых знаменитых фамилий в стране порой становится незаметной даже в центре Воложина. Именно поэтому сотрудники местного краеведческого музея готовы говорить об истории этого места бесконечно.
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Зачем графы Тышкевичи разводили арабских скакунов в Воложине и как в их дворцовом комплексе разместился РОВД
Усадьба Тышкевичей в Воложине впечатляет размерами строений, простым и выразительным экстерьером. Величественное здание появилось в городе в начале ХІХ века. И...
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