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«Прыехаў з Амерыкі, каб проста пахадзіць па Івянцу»: парень проделал длинный путь, чтобы прикоснуться к истокам своего рода
Центр ремёсел в Ивенеце – это уникальный культурный комплекс. Гончарня, кузница, мастерская ткачества и художественной обработки древесины. Здесь можно не только увидеть старинные инструменты и экспонаты, но даже попытаться сделать сувенир своими руками.
Але больш ён не ведае, нават, прозвішча не ведае – змянілася гэта прозвішча праз некалькі пакаленняў. Але ён цэлы дзень правёў тут у Івянцы, проста пахадзіць па Бацькаўшчыне.
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«Прыехаў з Амерыкі, каб проста пахадзіць па Івянцу»: парень проделал длинный путь, чтобы прикоснуться к истокам своего рода
Центр ремёсел в Ивенеце – это уникальный культурный комплекс. Гончарня, кузница, мастерская ткачества и художественной обработки древесины. Здесь можно не только...
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