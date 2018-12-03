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Президенты Беларуси и Казахстана обсудили по телефону повестку предстоящих саммитов ЕАЭС и СНГ

04.12.2018 16:44 — Разное | СТВ  
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Новости Беларуси. 4 декабря состоялся телефонный разговор президентов Беларуси и Казахстана, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Александр Лукашенко и Нурсултан Назарбаев обсудили повестку предстоящих саммитов Евразийского экономического союза и Содружества Независимых Государств. Они пройдут в Санкт-Петербурге 6 декабря. Во время беседы, которая состоялась по инициативе казахстанской стороны, лидеры кратко рассмотрели наиболее актуальные вопросы сотрудничества между странами.

Президенты Беларуси и Казахстана обсудили по телефону повестку предстоящих саммитов ЕАЭС и СНГ
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Новости Беларуси. 4 декабря состоялся телефонный разговор президентов Беларуси и Казахстана, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Александр Лукашенко и...
 
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