Президенты Беларуси и Казахстана обсудили по телефону повестку предстоящих саммитов ЕАЭС и СНГ

Новости Беларуси. 4 декабря состоялся телефонный разговор президентов Беларуси и Казахстана, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Александр Лукашенко и Нурсултан Назарбаев обсудили повестку предстоящих саммитов Евразийского экономического союза и Содружества Независимых Государств. Они пройдут в Санкт-Петербурге 6 декабря. Во время беседы, которая состоялась по инициативе казахстанской стороны, лидеры кратко рассмотрели наиболее актуальные вопросы сотрудничества между странами.



