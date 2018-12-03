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Беларуске с инвалидностью не разрешают усыновить ребёнка

04.12.2018 17:53 — Разное | KYKY  
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Беларуска Ольга увидела новость, что ребёнка подкинули под двери больницы в соседнем городе. Она захотела усыновить его, но ей отказала медкомиссия. Причина − ампутированная часть ноги. Врачей не смутило, что Ольге отсутствие конечности не мешает заниматься спортом и вести свой бизнес, − они ссылаются на постановление Минздрава, пишет BBC.

«Администрация Ленинского района разделяет ваше желание иметь полноценную семью. Однако имеющиеся у вас заболевания не дают вам возможности быть усыновителем», − написано в официальном ответе. Причина в постановлении Минздрава №108 от 15 декабря 2017 года. Согласно нему, усыновить ребёнка нельзя при наличии «болезней костно-мышечной системы и соединительной ткани, врождённых аномалий, последствий травм, которые привели к выраженным нарушениям функций».

У Ольги был врожденный вывих тазобедренного сустава, который спровоцировал нарушение кровообращения − и в итоге к ампутации части ноги. Это не мешает ей заниматься спортом и вести свой бизнес. «Они не смотрят на то, что человек работает, какая у него квартира, что сделано для ребёнка. Любому ребёнку не важно, что мама сидит в коляске, что мама ходит на костылях. Ему главное, чтобы его любили», − говорит Ольга.

Юристы и правозащитники говорят, что отказ в праве на усыновление на основе одного лишь медицинского заключения противоречит нормам Конвенции ООН о правах инвалидов (документ ратифицирован Беларусью). Цитата из Конвенции: «У всех инвалидов есть право на свободу от дискриминации в вопросах семьи, отцовства, материнства».

 
Теги: Новости
 
 
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Беларуска Ольга увидела новость, что ребёнка подкинули под двери больницы в соседнем городе. Она захотела усыновить его, но ей отказала медкомиссия. Причина −...
 
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