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Председателя правления МТБанка назначили главой Банка развития

04.12.2018 17:04 — Разное | KYKY  
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Александр Лукашенко согласился назначить Андрея Жишкевича председателем правления Банка развития Беларуси, пишет пресс-служба президента. Должность пустовала с августа, когда Сергея Румаса перевели с неё на пост премьер-министра Беларуси. Жишкевич с 2005 года работал председателем правления МТБанка. 

Отметим, что Жишкевича рекомендовали глава Нацбанка Павел Каллаур и министр финансов Максим Ермолович. Президент их послушал и в разговоре с новым главой Банка развития сказал, что надеется от него на поддержку экспорта − в частности, финансирование проектов по развитию торговли со странами Африки. Также Лукашенко хочет, чтобы Банк развития поддерживал малый и средний бизнес, а также социальные проекты.

Андрей Жишкевич имеет ученую степень кандидата экономических наук, входит в Совет по развитию предпринимательства при президенте. Ему 45 лет. Он начинал карьеру в «Белвнешэкономбанке». С 2002 года работал в «Минском транзитном банке». В 2005 возглавил правление ЗАО «МТБанк».

 

 
 
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Александр Лукашенко согласился назначить Андрея Жишкевича председателем правления Банка развития Беларуси, пишет пресс-служба президента. Должность пустовала...
 
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