|
Какие регионы провалили план по новым рабочим местам, а какие - перевыполнили
Предприятия в целом перевыполняют план по запуску новых рабочих мест. Так, за 9 месяцев этого года организации трудоустроили на вновь созданные рабочие места 52 174 человека, сообщает Белстат. Это на 1524 человека больше, чем планировалось. Однако некоторые регионы не смогли выполнить доведенный план.
Не смогли выполнить план в Брестской области (трудоустроили 4706 при плане в 5300) и в Минске (20154 против 20 300 человек). В остальных регионах удалось выйти на прогнозные показатели.
К примеру, в целом в Могилевской области план перевыполнили на 104 рабочих места. Но в отдельных городах и районах до прогнозных показателей заметно недотянули. Так, в Могилеве прогнозировалось трудоустройство 1632 человек, а по факту — 1059. В Глусском районе прогнозировалось трудоустройство 33 человек (по факту — 17), в Кировском — 31 (по факту — 13), в Краснопольском — 32 (по факту — 9), Круглянском — 31 (по факту — 22). При этом в Шкловском районе планировали трудоустройство 60 человек, а по факту приняли 230.
В 2018 году власти в Беларуси планируют создать 70 тысяч новых рабочих мест.
За 2017 год в стране
В 2016 году в Беларуси
Читайте также
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Предприятия перевыполняют план по запуску новых рабочих мест. Однако некоторые регионы не смогли выполнить доведенный план.
|
Свежие газеты
Архив (Разное)