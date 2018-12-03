Какие регионы провалили план по новым рабочим местам, а какие - перевыполнили

Предприятия в целом перевыполняют план по запуску новых рабочих мест. Так, за 9 месяцев этого года организации трудоустроили на вновь созданные рабочие места 52 174 человека, сообщает Белстат. Это на 1524 человека больше, чем планировалось. Однако некоторые регионы не смогли выполнить доведенный план.



Снимок носит иллюстративный характер. Фото: Ольга Шукайло, TUT.BY

В статистику включаются также реконструированные предприятия, а также расширенные производства. При этом не учитываются микроорганизации и малые организации без ведомственной подчиненности.

Не смогли выполнить план в Брестской области (трудоустроили 4706 при плане в 5300) и в Минске (20154 против 20 300 человек). В остальных регионах удалось выйти на прогнозные показатели.

К примеру, в целом в Могилевской области план перевыполнили на 104 рабочих места. Но в отдельных городах и районах до прогнозных показателей заметно недотянули. Так, в Могилеве прогнозировалось трудоустройство 1632 человек, а по факту — 1059. В Глусском районе прогнозировалось трудоустройство 33 человек (по факту — 17), в Кировском — 31 (по факту — 13), в Краснопольском — 32 (по факту — 9), Круглянском — 31 (по факту — 22). При этом в Шкловском районе планировали трудоустройство 60 человек, а по факту приняли 230.

Сколько рабочих мест создали предприятия в январе-сентябре 2018 года регион план на январь-сентябрь фактически трудоустроено в январе-сентябре Брестская 5300 4 706 Витебская 4900 4 955 Гомельская 5150 5 777 Гродненская 3800 4 307 Минск 20300 20 154 Минская 7600 8571 Могилевская 3600 3704 по стране 50650 52174

В 2018 году власти в Беларуси планируют создать 70 тысяч новых рабочих мест.

За 2017 год в стране планировалось создать 70 тысяч новых рабочих мест, а по факту открыли 69 807. Не смогли выполнить прогноз три региона: Минск, Минская и Могилевская области. Больше всего недотянули до прогнозных показателей столичные предприятия, несмотря на административный ресурс .

В 2016 году в Беларуси создали 71 420 новых рабочих мест. При этом план был 50 тысяч. Выполнить план по трудоустройству безработных на вновь введенные рабочие места на новых предприятиях и производствах в 2016 году смогли во всех областях, кроме Минской.