В столице на полгода закроют движение по улице Программистов

С 7 декабря на полгода закрывают движение на улице Программистов в Уручье. Из-за этого в районе меняется движение автобусов, сообщает "Столичный транспорт и связь".



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Движение закрывается в связи с ремонтом улицы с 7 декабря 2018 по 7 июня 2019 года. Из-за этого в работе общественного транспорта произойдут следующие изменения.

— Автобус № 25 на участке от ДС Уручье-2 до МКАД поедет по улицам Руссиянова, Скорины (без заезда на улицы Программистов, Купревича) с выполнением на изменяемом участке остановки «Институт химии новых материалов» и временной остановки «Академгородок» в обоих направлениях. Из трассы маршрута исключаются остановки «Парк высоких технологий» и «Академгородок» по улице Купревича;

— Автобус № 27 от конечной «Сосновый бор» пойдет по улицам Скорины, Купревича, Руссиянова и далее по маршруту с выполнением на изменяемом участке всех промежуточных остановок;

— Автобус № 64 на участке от ДС Уручье-2 до МКАД поедет по улице Купревича. Из трассы маршрута исключаются остановки «Сосновый бор», «Институт химии новых материалов», «Ф.Скорины».