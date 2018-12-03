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Генсека ОДКБ в этом году не выберут: декабрьский саммит отменен
Саммит лидеров стран Организации Договора о коллективной безопасности (ОДКБ), запланированный на 6 декабря, был отменен с учетом соответствующей просьбы Армении, которая готовится к выборам.
Об этом сообщил 4 декабря помощник президента РФ Юрий Ушаков.
"С учетом, в частности, просьбы армянской стороны, которая, ссылалась на предвыборную кампанию, которая завершается выборами 9 декабря, решили заседание [саммита] ОДКБ не проводить [6 декабря]", - отметил он.
По словам представителя Кремля, таким образом, исполнять обязанности генерального секретаря ОДКБ остается Валерий Семериков.
Говоря о кандидатуре нового генсека, он отметил, что "есть несколько вариантов", передает
Ушаков также заявил, что до конца года новый саммит ОДКБ уже вряд ли состоится.
Однако, как ранее
Напомним,
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Саммит лидеров стран Организации Договора о коллективной безопасности (ОДКБ), запланированный на 6 декабря, был отменен с учетом соответствующей просьбы Армении,...
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