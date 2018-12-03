Генсека ОДКБ в этом году не выберут: декабрьский саммит отменен

Об этом сообщил 4 декабря помощник президента РФ Юрий Ушаков.





"С учетом, в частности, просьбы армянской стороны, которая, ссылалась на предвыборную кампанию, которая завершается выборами 9 декабря, решили заседание [саммита] ОДКБ не проводить [6 декабря]", - отметил он.





По словам представителя Кремля, таким образом, исполнять обязанности генерального секретаря ОДКБ остается Валерий Семериков.





ТАСС . Говоря о кандидатуре нового генсека, он отметил, что "есть несколько вариантов", передает





Ушаков также заявил, что до конца года новый саммит ОДКБ уже вряд ли состоится.





сообщил и.о. премьер-министра Армении Никол Пашинян, перенести саммит предложил президент РФ Владимир Путин. Однако, как ранееи.о. премьер-министра Армении Никол Пашинян, перенести саммит предложил президент РФ Владимир Путин.



