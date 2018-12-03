"Льняной отрасли не хватает умения продавать"

«Сегодня Беларусь в тройке по любым позициям, а по глубине переработки — лучше всех в мире», — заметил Ефимчик.





Отмечается, продукция льноводства применяется в самых разных сферах: от медицины до космической промышленности.





Многофункциональность культуры предполагает широкое участие как переработчиков, так и производителей. Поэтому не следует делать акцент только на Оршанском льнокомбинате.





«Если брать медицину, то это „Лента“, есть еще „Медлен“ — наше малое предприятие в Гродно . Но, действительно, базой был, есть и будет Оршанский льнокомбинат».









В Беларуси производят широкий ассортимент продукции из льна: от салфеток до модной одежды. В то же время отрасли, по мнению главы «Беллегпрома», не хватает умения продавать и правильно себя позиционировать.