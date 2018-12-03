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"Льняной отрасли не хватает умения продавать"
С таким заявлением в эфире телеканала ОНТ выступил председатель концерна «Беллегпром» Николай Ефимчик. По его словам, решение развивать льняную промышленность себя оправдало.
«Сегодня Беларусь в тройке по любым позициям, а по глубине переработки — лучше всех в мире», — заметил Ефимчик.
Отмечается, продукция льноводства применяется в самых разных сферах: от медицины до космической промышленности.
Многофункциональность культуры предполагает широкое участие как переработчиков, так и производителей. Поэтому не следует делать акцент только на Оршанском льнокомбинате.
«Если брать медицину, то это „Лента“, есть еще „Медлен“ — наше малое предприятие в Гродно. Но, действительно, базой был, есть и будет Оршанский льнокомбинат».
В Беларуси производят широкий ассортимент продукции из льна: от салфеток до модной одежды. В то же время отрасли, по мнению главы «Беллегпрома», не хватает умения продавать и правильно себя позиционировать.
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С таким заявлением в эфире телеканала ОНТ выступил председатель концерна «Беллегпром» Николай Ефимчик. По его словам, решение развивать льняную промышленность...
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