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"Льняной отрасли не хватает умения продавать"

04.12.2018 17:32 — Разное | Партизан  
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С таким заявлением в эфире телеканала ОНТ выступил председатель концерна «Беллегпром» Николай Ефимчик. По его словам, решение развивать льняную промышленность себя оправдало.

«Сегодня Беларусь в тройке по любым позициям, а по глубине переработки — лучше всех в мире», — заметил Ефимчик.

Отмечается, продукция льноводства применяется в самых разных сферах: от медицины до космической промышленности. 

Многофункциональность культуры предполагает широкое участие как переработчиков, так и производителей. Поэтому не следует делать акцент только на Оршанском льнокомбинате.

«Если брать медицину, то это „Лента“, есть еще „Медлен“ — наше малое предприятие в Гродно. Но, действительно, базой был, есть и будет Оршанский льнокомбинат».


В Беларуси производят широкий ассортимент продукции из льна: от салфеток до модной одежды. В то же время отрасли, по мнению главы «Беллегпрома», не хватает умения продавать и правильно себя позиционировать. 

 
Теги: Гродно
 
 
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С таким заявлением в эфире телеканала ОНТ выступил председатель концерна «Беллегпром» Николай Ефимчик. По его словам, решение развивать льняную промышленность...
 
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