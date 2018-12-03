Госсектор опять попрошайничает. Положение предприятий критическое

Декабрьский сход чиновников был посвящен вопросам повышения эффективности работы госпредприятий. Основные обвинения президента в адрес правительства касались именно этого аспекта работы госаппарата.





Уже несколько лет подряд под давлением Евразийского фонда стабилизации и развития правительство Беларуси декларирует постоянное снижение объемов господдержки проблемным предприятиям.





По словам президента, несмотря на общий тон заявлений чиновников, Совмин продолжает засыпать Администрацию главы государства просьбами о выделении многомиллионной помощи госсектору. Как пример обращения правительства за новой господдержкой президент привел кейс АПК.





По информации главы государства, правительство пробовало вбить в бюджет статью о поддержке предприятий, обслуживающий агропромышленный комплекс. Чиновники запросили на эти цели целых 500 млн BYN.





Интересно, что параллельно Совмин исполняет предписания ЕФСР и урезает суммы господдержки экономике в виде директивных кредитов. Так, на 2019 год запланировано снижение такой поддержки до 0,8 млрд BYN, а в 2020 году поддержка вообще должна обнулиться.





Для сравнения: на 2018 год Совмин утвердил лимит директивного кредитования в размере 1,24 млрд BYN. Похоже, что в чиновничьих кабинетах происходит игра по принципу «шаг вперед, два шага назад». Одной рукой правительство снижает господдержку, а другой рукой пытается залить госсектор деньгами другими способами.





Классический подход, опробованный в прошлые годы, — взносы в капитал предприятий, или так называемая докапитализация. Докапитализация производится под благовидными предлогами. Самый типичный — необходимость выравнивания суммарного капитала с размером уставного фонда.





Диспропорция между капиталом и уставным фондом обычно возникает за счет огромных убытков от деятельности предприятия. Яркий пример предприятия в отчаянном положении — Гомсельмаш. У гомельского завода есть финансовая «дыра» на сумму более 200 млн BYN.





Кстати, очень вероятно, что львиная доля помощи в 500 млн BYN предназначалась как раз гомсельмашевцам. Подходит и вид деятельности, и масштаб нерешенных проблем.





Второй возможный получатель денег белорусов — многострадальное ОАО «Сукно». На предприятии никак не могут покончить с модернизацией и выйти на отдачу от вложений. Правительство запросило на нужды одной этой компании аж 92 млн EUR.





Еще один вопиющий случай запроса средств из казны - дрожжевой комбинат в Слуцком районе. Правительство предложило влить ресурсы в уставный фонд этого комбината, хотя рентабельность продаж у него достигала минус 112%.









Подпишет ли президент в конце года новые указы об оказании экстренной помощи госпредприятиям?





Как показывает практика прошлых лет, такая вероятность очень высока. Только в декабре 2017 года власти простили госсектору около 800 млн BYN долгов. Тогда же были и большие взносы правительства для пополнения капитала некоторых заводов.





В общем, для внешних кредиторов у нас останется одна картинка, а для внутреннего потребления будет совсем другая.