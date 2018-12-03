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Госсектор опять попрошайничает. Положение предприятий критическое

04.12.2018 17:24 — Разное | Партизан  
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Прошла неделя с разгромного совещания правительства с участием президента. И вот на новых «посиделках» глава государства озвучил шокирующие факты.

Декабрьский сход чиновников был посвящен вопросам повышения эффективности работы госпредприятий. Основные обвинения президента в адрес правительства касались именно этого аспекта работы госаппарата. 

Уже несколько лет подряд под давлением Евразийского фонда стабилизации и развития правительство Беларуси декларирует постоянное снижение объемов господдержки проблемным предприятиям. 

По словам президента, несмотря на общий тон заявлений чиновников, Совмин продолжает засыпать Администрацию главы государства просьбами о выделении многомиллионной помощи госсектору. Как пример обращения правительства за новой господдержкой президент привел кейс АПК. 

По информации главы государства, правительство пробовало вбить в бюджет статью о поддержке предприятий, обслуживающий агропромышленный комплекс. Чиновники запросили на эти цели целых 500 млн BYN. 

Интересно, что параллельно Совмин исполняет предписания ЕФСР и урезает суммы господдержки экономике в виде директивных кредитов. Так, на 2019 год запланировано снижение такой поддержки до 0,8 млрд BYN, а в 2020 году поддержка вообще должна обнулиться. 

Для сравнения: на 2018 год Совмин утвердил лимит директивного кредитования в размере 1,24 млрд BYN. Похоже, что в чиновничьих кабинетах происходит игра по принципу «шаг вперед, два шага назад». Одной рукой правительство снижает господдержку, а другой рукой пытается залить госсектор деньгами другими способами. 

Классический подход, опробованный в прошлые годы, — взносы в капитал предприятий, или так называемая докапитализация. Докапитализация производится под благовидными предлогами. Самый типичный — необходимость выравнивания суммарного капитала с размером уставного фонда. 

Диспропорция между капиталом и уставным фондом обычно возникает за счет огромных убытков от деятельности предприятия. Яркий пример предприятия в отчаянном положении — Гомсельмаш. У гомельского завода есть финансовая «дыра» на сумму более 200 млн BYN. 

Кстати, очень вероятно, что львиная доля помощи в 500 млн BYN предназначалась как раз гомсельмашевцам. Подходит и вид деятельности, и масштаб нерешенных проблем. 

Второй возможный получатель денег белорусов — многострадальное ОАО «Сукно». На предприятии никак не могут покончить с модернизацией и выйти на отдачу от вложений. Правительство запросило на нужды одной этой компании аж 92 млн EUR. 

Еще один вопиющий случай запроса средств из казны - дрожжевой комбинат в Слуцком районе. Правительство предложило влить ресурсы в уставный фонд этого комбината, хотя рентабельность продаж у него достигала минус 112%. 


Подпишет ли президент в конце года новые указы об оказании экстренной помощи госпредприятиям? 

Как показывает практика прошлых лет, такая вероятность очень высока. Только в декабре 2017 года власти простили госсектору около 800 млн BYN долгов. Тогда же были и большие взносы правительства для пополнения капитала некоторых заводов. 

В общем, для внешних кредиторов у нас останется одна картинка, а для внутреннего потребления будет совсем другая.

 
 
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Прошла неделя с разгромного совещания правительства с участием президента. И вот на новых «посиделках» глава государства озвучил шокирующие факты.
 
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