Александр Пискунов. На то, чтобы зачитать все эпизоды обвинения, прокурору Павлу Тишковскому понадобилось почти три часа, передает радио Свабода . Дело рассматривает судья. На то, чтобы зачитать все эпизоды обвинения, прокурору Павлу Тишковскому понадобилось почти три часа, передает радио





За что судят?





Основной состав обвинения в том, что Александр Ситница брал взятки от представителей коммерческих структур за лоббирование их интересов. В частности, за получение земельного участка для строительства предприятия, ускорение бюрократических процедур, «выбивание» из колхозов оплаты за услуги частных структур.





Потерпевшими по делу признали три предприятия:





Гомельский райжилкомхоз;

Экспериментальную базу «Кореневская»;

КСУП «Урицкое».









Как и чем брал?





Первый эпизод обвинения связан с ремонтом автомобиля. Александр Ситница просил знакомого предпринимателя найти человека для оформления на себя «Мицубиси Паджеро». Предприниматель не только находит человека (работника их предприятия), но и оплачивает государственную регистрацию авто и первый этап страхового сбора.





«Мицубиси» требует ремонта, запчастей, зимних шин - это председателю райисполкома обеспечивают знакомые предприниматели или руководители колхозов.





Второй, третий и последующие эпизоды возможной преступной деятельности экс-чиновника связаны с ремонтами его собственной квартиры, жилья тещи, благоустройства дачи жены и строительства там бани.





Согласно обвинению, руководитель коммерческой структуры оплатил за Ситницу в строительном магазине:





- электрический инструмент;

- краны для сантехники;

- трубы;

- кафель;

- клей;

- проволоку;

- арматуру;

- 300 кирпичей;

- песок;

- краску;

- унитаз.





Все это было нужно для строительства бани на даче и ремонта в квартирах.





Прокурор также рассказал, что глава района без оплаты брал в фирменных магазинах хозяйств «Тепличное» и «Восток»:





- свежие огурцы;

- помидоры;

- квашеную капусту;

- соленые огурцы;

- копченую колбасу;

- баранину для шашлыка.





Для своих нужд на даче Александр Ситница также взял в хозяйстве рулон соломы, а также воспользовался государственной техникой, чтобы привезти солому на дачу.





Колхозы, где Ситница брал продукты, понесли ущерб от 40 до 60 рублей. До суда Ситница вернул предприятиям эти средства.





Продукты были нужны не только для самого чиновника, его жены и детей. Как-то Ситница устраивал прием, пригласил друзей. При этом воспользовался (без оплаты) услугами комплекса для отдыха, который принадлежит Гомельскому райжилкомхозу.





«Чтобы сформировать образ доброжелательного и гостеприимного руководителя, повысить свой авторитет», - зачитал строки из обвинения прокурор.









Вину признал





Такие действия, по мнению прокурора, привели к «подрыву авторитета власти, дискредитации государственных институтов, формированию у граждан недоверия к власти».





Вину бывший глава признал полностью. Завтра в суде начнется его допрос.