|
Бизнес по-русски: жена пресс-секретаря Путина стала совладельцем производителя соли в Крыму
Российская фигуристка и супруга пресс-секретаря президента Дмитрия Пескова Татьяна Навка оказалась владелицей 16,67% крымского производителя соли — производственного кооператива «Галит».
По данным СПАРК-Интерфакс, Навка стала владелицей этого пакета в конце ноября 2018 года. Примерно в то же время компания получила крупный контракт на поставку технической соли для ГУП «Крымавтодор» как единственный подавший заявку поставщик. Сумма контракта составила 21,6 млн рублей.
Впрочем, в 2017 году, до смены собственников, «Галит» получил заказ того же «Крымавтодора» на 29,6 млн рублей. Выручка ПК «Галит» в 2017 году составила 44,7 млн рублей, чистая прибыль — 3,5 млн рублей (данные Росстата).
Незадолго до сделки с Навкой одним из совладельцев крымского кооператива (с теми же 16,67%) стал Юрий Волков. Вместе с владельцем телеканала «Царьград» бизнесменом Константином Малофеевым и каскадером Александром Иншаковым Волков также выступает соучредителем Межрегиональной общественной организации «Клуб профессионального боевого самбо».
Среди совладельцев крымской компании значатся еще несколько физлиц (в том числе Волкова Анна Юрьевна) с одинаковыми долями, пишет
Татьяна Навка и Дмитрий Песков поженились в августе 2015 года. После этого основатель Фонда борьбы с коррупцией Алексей Навальный сообщил, что Песков появился на свадьбе в часах за 620 тысяч долларов. Сам Песков назвал часы дорогим подарком супруги.
В 2015 году ФБК выпустил расследование о доме Дмитрия Пескова и Татьяны Навки в Подмосковье стоимостью около 20 миллионов долларов. В другом расследовании ФБК утверждал, что Песков и Навка провели свадебное путешествие на самой дорогой яхте в мире, стоимость аренды которой составила 385 тысяч евро.
Песков в ответ заявил, что не арендовал яхту, а жил с супругой в гостинице на Сицилии, напоминает
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Российская фигуристка и супруга пресс-секретаря президента Дмитрия Пескова Татьяна Навка оказалась владелицей 16,67% крымского производителя соли —...
|
Свежие газеты
Архив (Разное)