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Бизнес по-русски: жена пресс-секретаря Путина стала совладельцем производителя соли в Крыму

04.12.2018 16:53 — Разное | Партизан  
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Российская фигуристка и супруга пресс-секретаря президента Дмитрия Пескова Татьяна Навка оказалась владелицей 16,67% крымского производителя соли — производственного кооператива «Галит».

По данным СПАРК-Интерфакс, Навка стала владелицей этого пакета в конце ноября 2018 года. Примерно в то же время компания получила крупный контракт на поставку технической соли для ГУП «Крымавтодор» как единственный подавший заявку поставщик. Сумма контракта составила 21,6 млн рублей. 

Впрочем, в 2017 году, до смены собственников, «Галит» получил заказ того же «Крымавтодора» на 29,6 млн рублей. Выручка ПК «Галит» в 2017 году составила 44,7 млн рублей, чистая прибыль — 3,5 млн рублей (данные Росстата).

Незадолго до сделки с Навкой одним из совладельцев крымского кооператива (с теми же 16,67%) стал Юрий Волков. Вместе с владельцем телеканала «Царьград» бизнесменом Константином Малофеевым и каскадером Александром Иншаковым Волков также выступает соучредителем Межрегиональной общественной организации «Клуб профессионального боевого самбо». 

Среди совладельцев крымской компании значатся еще несколько физлиц (в том числе Волкова Анна Юрьевна) с одинаковыми долями, пишет thebell.io


Татьяна Навка и Дмитрий Песков поженились в августе 2015 года. После этого основатель Фонда борьбы с коррупцией Алексей Навальный сообщил, что Песков появился на свадьбе в часах за 620 тысяч долларов. Сам Песков назвал часы дорогим подарком супруги.

В 2015 году ФБК выпустил расследование о доме Дмитрия Пескова и Татьяны Навки в Подмосковье стоимостью около 20 миллионов долларов. В другом расследовании ФБК утверждал, что Песков и Навка провели свадебное путешествие на самой дорогой яхте в мире, стоимость аренды которой составила 385 тысяч евро. 

Песков в ответ заявил, что не арендовал яхту, а жил с супругой в гостинице на Сицилии, напоминает meduza.io


 
 
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Российская фигуристка и супруга пресс-секретаря президента Дмитрия Пескова Татьяна Навка оказалась владелицей 16,67% крымского производителя соли —...
 
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