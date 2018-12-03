Бизнес по-русски: жена пресс-секретаря Путина стала совладельцем производителя соли в Крыму

По данным СПАРК-Интерфакс, Навка стала владелицей этого пакета в конце ноября 2018 года. Примерно в то же время компания получила крупный контракт на поставку технической соли для ГУП «Крымавтодор» как единственный подавший заявку поставщик. Сумма контракта составила 21,6 млн рублей.





Впрочем, в 2017 году, до смены собственников, «Галит» получил заказ того же «Крымавтодора» на 29,6 млн рублей. Выручка ПК «Галит» в 2017 году составила 44,7 млн рублей, чистая прибыль — 3,5 млн рублей (данные Росстата).





Незадолго до сделки с Навкой одним из совладельцев крымского кооператива (с теми же 16,67%) стал Юрий Волков. Вместе с владельцем телеканала «Царьград» бизнесменом Константином Малофеевым и каскадером Александром Иншаковым Волков также выступает соучредителем Межрегиональной общественной организации «Клуб профессионального боевого самбо».



