Лукашенко обсудил с Гуцериевым строительство Нежинского ГОК

Как сообщает пресс-служба Лукашенко, он обсуждал с Михаилом Гуцериевым ход работ по строительству Нежинского ГОКа.













Лукашенко подчеркнул важность широкого привлечения белорусских специалистов к созданию предприятия и подготовки перспективных кадров, несмотря на участие зарубежных подрядчиков.





«Они привезли технологии - это хорошо. Это все остается потом здесь в Беларуси. То есть мне надо взять от тебя хороших специалистов, чтобы они остались в Беларуси и технологии», - отметил Лукашенко.





Напомним,в сентябре 2015 года Александр Лукашенко и российский олигарх Михаил Гуцериев торжественно заложили капсулу в ознаменование начала строительства Нежинского горно-обогатительного комбината на базе Старобинского месторождения калийных солей.









Это будет второе предприятие в Беларуси по добыче калийной руды и производству калийных удобрений, мощностью до 2 млн тонн хлорида калия в год.





Строительство ГОК запущено в 2016 году. Реализует проект ИООО «Славкалий».