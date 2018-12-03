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Лукашенко обсудил с Гуцериевым строительство Нежинского ГОК
Во время встречи 4 декабря Лукашенко поинтересовался у российского миллиардера, как продвигаются работы с реализацией проекта «Славкалия» по строительству в Беларуси нового горно-обогатительного комбината.
Как сообщает пресс-служба Лукашенко, он обсуждал с Михаилом Гуцериевым ход работ по строительству Нежинского ГОКа.
Лукашенко подчеркнул важность широкого привлечения белорусских специалистов к созданию предприятия и подготовки перспективных кадров, несмотря на участие зарубежных подрядчиков.
«Они привезли технологии - это хорошо. Это все остается потом здесь в Беларуси. То есть мне надо взять от тебя хороших специалистов, чтобы они остались в Беларуси и технологии», - отметил Лукашенко.
Напомним,в сентябре 2015 года Александр Лукашенко и российский олигарх Михаил Гуцериев торжественно заложили капсулу в ознаменование начала строительства Нежинского горно-обогатительного комбината на базе Старобинского месторождения калийных солей.
Это будет второе предприятие в Беларуси по добыче калийной руды и производству калийных удобрений, мощностью до 2 млн тонн хлорида калия в год.
Строительство ГОК запущено в 2016 году. Реализует проект ИООО «Славкалий».
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Во время встречи 4 декабря Лукашенко поинтересовался у российского миллиардера, как продвигаются работы с реализацией проекта «Славкалия» по строительству в...
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