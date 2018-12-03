

Подведены итоги премии и форумы HOME AWARDS

В рамках премии прошел форум. На нем были представлены лучшие идеи по внедрению новых технологий в бизнесе и выводу на рынок продуктов в сфере строительства, дизайна, архитектуры и недвижимости.

Форум состоялся в первой части дня и стал площадкой для приобретения новых знаний. Были рассмотрены интересные темы и ведущие эксперты поделились своими знаниями и инновационными проектами. Вот лишь некоторые имена спикеров - Дмитрий Воюнков, Евгений Котяк, Евгений Кишкурно, Юрий Алехно, Андрей Сидерчик, Андрей Каймович, Екатерина Потемкина, Александра Ларионова, Михаил Дернаковский, Инна Гулис.