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Подведены итоги премии и форумы HOME AWARDS
В рамках премии прошел форум. На нем были представлены лучшие идеи по внедрению новых технологий в бизнесе и выводу на рынок продуктов в сфере строительства, дизайна, архитектуры и недвижимости.
Форум состоялся в первой части дня и стал площадкой для приобретения новых знаний. Были рассмотрены интересные темы и ведущие эксперты поделились своими знаниями и инновационными проектами. Вот лишь некоторые имена спикеров - Дмитрий Воюнков, Евгений Котяк, Евгений Кишкурно, Юрий Алехно, Андрей Сидерчик, Андрей Каймович, Екатерина Потемкина, Александра Ларионова, Михаил Дернаковский, Инна Гулис.
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30 ноября 2018 года прошла церемония награждения победителей премии Home Awards, которая в этом году была организована в Беларуси впервые.
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