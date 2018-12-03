Водитель, который пьяным сбил маму с сыном на зебре, в суде: «Летела галопом, сына тянула за руку»

Седовласый старик в вязанной белой кофте и мягких мокасинах, слегка сгорбленный, с добрым мягким и хрустящим голосом — такого легко представить сидящим в кресле-качалке в окружении внуков, а не на скамье подсудимых. Иллюзию разрушают факты, озвученные в суде Фрунзенского района столицы: 75-летний Владимир Мандрик в мае 2018 года на Geely сбил женщину с малышом , которые переходили дорогу на зеленый свет светофора. Пешеходы получили тяжелые травмы. Водитель был нетрезв. На суде выяснится, что за пенсионером тянется шлейф других дел, но сам он считает все ДТП инсценировкой.





За нарушения ПДД 27 раз привлекался к ответственности

Владимир Игнатьевич родом из Гомельской области, но уже давно живет в Минске. В личной жизни у пенсионера все непросто, как и на дороге. Развелся еще в 1983 году: «поймал жену с участковым, она была его любовница». После этого на него было заведено уголовное дело за истязание. Но, по словам Мандрика, никого он не истязал, «как и что говорить, жену инструктировал участковый», поэтому дело и срок «были сфабрикованными». Отсидел тогда мужчина 3 года. Со своими двумя сыновьями и дочерью Мандрик не общается, да и детьми признает лишь сыновей.

— Они отказались от меня из-за квартиры чешской планировки, потому что я разменял ее, — уверен мужчина. Никто из его родственников не пришел в зал суда. 75-летний юбилей мужчина встречал в камере СИЗО.

А вот факты о майском ДТП, озвученные на суде прокурором.

— 31 мая 2018 года, не имея водительского удостоверения, находясь в состоянии алкогольного опьянения, Мандрик ехал на Geely со скоростью 74,45 км/ч, при разрешенных 60 км/ч. Возле дома № 38 на улице Матусевича он не снизил скорость и не уступил дорогу пешеходам, которые переходили дорогу на зеленый свет светофора, хотя имел возможность это сделать…

Но и это еще не все! В январе 2017 года Владимир Игнатьевич из мести написал заведомо ложный донос в отношении инспектора ГАИ Фрунзенского района Виталия Мороза — мол, тот похитил из его машины паспорт, когда оформлял административное правонарушение. Мандрик настаивал на фактах хищения и писал об этом жалобы не только в милицию, но и в МВД, районную и генеральную прокуратуры, президенту. По этому факту в 2017—2018 годах проводилась проверка.

Мандрику в итоге выдали новый паспорт. Правда, «похищенный» документ нашелся после майского ДТП в автомобиле пенсионера. А вместе с ним и временное водительское удостоверение с продленным сроком действия и вклееным фото.





Мужчине предъявлено обвинение по ч. 4 ст. 317 (Нарушение правил дорожного движения лицом, управляющим транспортным средством в состоянии алкогольного опьянения, повлекшее по неосторожности причинение тяжкого телесного повреждения), ч. 1 ст. 380 (Подделка официального документа, предоставляющего права, в целях использования такого документа самим исполнителем) и ч. 1 ст. 400 (Заведомо ложный донос) УК Беларуси.

— Нет, мне непонятно в чем меня обвиняют. Буквально все непонятно. Я протестую! Свою вину на 99 процентов я не признаю, — категорично заявил обвиняемый.

Кстати, Мандрик 27 раз привлекался к административной ответственности за нарушения ПДД и был лишен прав за вождение в нетрезвом виде.

«До сих пор чувствуют боль и просыпаются ночью…»

Пострадавшими по делу проходят 25-летняя Кристина и ее сын Арсений, интересы которых представляет гражданский муж девушки — Андрей.





— В тот день я в Клецк поехал. Знаю, что Кристина с сыном и ее мамой должны были встретиться, сходить в «Скалу» (торговый центр — прим. ред.), погулять с малышом. В 19.30 мне звонит мама Кристины, плачет и говорит: «Срочно приезжай, Кристину и Арсения сбила машина, их везут в больницу», — вспоминает трагические события Андрей.

После аварии у Кристины были раздроблены тазовые кости, поломаны ребра и рука. Полгода женщина провела в больнице и перенесла несколько операций. Впереди у нее — госпитализация и повторная операция. Даже сейчас она не может передвигаться без костылей, постоянно болит голова и таз.

Маленький Арсений получил черепно-мозговую травму, переломы двух ног, контузию легких. Сразу после ДТП его доставили в реанимацию.

— Держали его во сне, пять дней к нему не пускали… Потом он долго не мог сидеть, ходить ему и сейчас трудно — слабые ноги, шатает его. Бывает ночью просыпается, от того, что что-то болит. Когда он восстановится — мы не знаем, врачи не могут это спрогнозировать…

Сама Кристина помнит о произошедшем отдельными отрывками — что лежала на асфальте, потом над ней кто-то склонился (это был врач скорой помощи), что она все искала Арсения.



Фото: Следственный комитет

— После наезда вся одежда была порвана, в пятнах крови. Мобильный телефон разбит, самокат Арсения разломан.

Сторона пострадавших заявила иск на возмещение материальной компенсации морального вреда и расходов на лечение в размере 200 тысяч рублей.

— Бабушкины сказки кто-то друг другу пересказал. Авария произошла не в это время, что вы тут сказали, — сразу же заявил обвиняемый.

«Муж держал руль через окно, чтобы пьяный водитель не уехал с места ДТП»

Почти все свидетели ДТП на Матусевича подтверждают: водитель Geely был пьян — от него исходил резкий запах алкоголя, лицо его было красным, а речь несвязная, да и вообще, вел он себя неадекватно.

— Мы с мужем ехали в машине, остановились на красный свет. Вдруг муж закричал, я подняла глаза и увидела, как впереди от удара автомобилем подлетели потерпевшие. Звук торможения я не слышала, только удар, — вспоминает свидетельница Анастасия. — Муж сразу же выбежал из машины, я за ним. Супруг бросился к Geely и через открытое окно с водительской стороны держал руль, чтобы водитель не уехал. Потом подбежавшие мужчины достали водителя из авто, от него был сильный запах алкоголя.

Еще два свидетеля утверждают, что Мандрик хотел уехать с места происшествия: после того, как он сбил пешеходов, в машине загорелись огни заднего хода.

— Когда он включил задние огни, я заблокировала ему выезд — сместилась немного, — говорит автомобилистка Наталья, которая стояла за Geely. — Когда его вытащили из машины, то его лицо не выражало вообще никаких эмоций.

Еще одним свидетелем аварии оказался инспектор ГАИ Фрунзенского района — он возвращался домой с работы на автобусе. Он тоже помогал удерживать водителя. Очевидцы происшествия рассказали сотруднику ГАИ в штатском, что водитель Geely пытался порезать их ножом.

— Мне показали нож типа раскладного, он лежал на тротуаре. Я его камнем огородил.



Фото: ГАИ Минска

После выступления каждого свидетеля обвиняемый брал слово — выражал свое несогласие.

- Вы с какой стороны переходили дорогу? А в машине сидели, и нюхали меня, что я был пьяным? Цирк! Вы ничего не видели, говорите чужими словами. <…> Это банда следила за маршрутом моего движения от самого начала! Вы давно готовили команду этих переодетых, которые работали в органах, а потом вытащили меня из машины и избивали?

«Если б знал что там Мандрик, не поехал бы…»

Есть в этом деле и еще один пострадавший — инспектор ОГАИ Фрунзенского района Виталий Мороз. С пенсионером-нарушителем работа сводила его несколько раз. Впервые сотрудник ГАИ встретился с обвиняемым в 2011 году — во время оформления ДТП, которое совершил Мандрик. Вторая их встреча произошла в 2016-м — также при оформлении аварии, произошедшей по вине Владимира Игнатьевича. А 31 мая 2018 года инспектор эвакуировал на штрафстоянку злополучный Geely.

В 2011 году Мандрик ехал на BMW и не остановился по требованию сотрудников ГАИ. Его задержали после того, как он въехал в припаркованные на обочине машины. Виталий Мороз вспомнил, что тогда у водителя были признаки алкогольного опьянения, от медосвидетельствования он отказался. Права тогда изымались, а взамен было выдано временное водительское удостоверение. Кстати, с временным «продленным» разрешением Мандрик пытался пройти техосмотр, но сделать этого ему не удалось.

Виноваты в той ситуации, по мнению пенсионера, сотрудники ГАИ.

— Эти четыре деятели ГАИ преследуют меня по сей день. И ДТП это совершил я из-за того, что они меня заблокировали. Никакого временного удостоверения мне тогда не выдавали, а потом лишили прав на 3 года. После этого срока я пришел на Семашко, пересдал правила. Но права мне не выдали — снова лишили на 6 месяцев. На каком основании — я не знаю, — рассказывает на суде свою версию обвиняемый.

В 2016-м снова ДТП: Мандрик в лобовую столкнулся с Volvo, снова он был пьян и отказался проходить экспертизу. Оформлял ДТП снова Мороз.

— У него не было тогда водительского удостоверения и паспорта, личность мы устанавливали по базе данных ГАИ.

И в этот раз, по словам пенсионера, все тоже было инсценировано: из-за того, что «четырехкомнатная квартира и пять машин было».





А через некоторое время инспектора Мороза вызвали в Следственный комитет — Мандрик написал на него заявление о хищении паспорта. Правда, потом признает, что паспорт нашел через полгода, просто никуда об этом не сообщал.

— Он меня достал, этот майор! Что тебе нужно, что ты гоняешься за мной с 2008 года? Ты присылал ко мне банду! Почему ты столько раз присутствуешь на этих ДТП? Что других гаишников нет? — эмоционально обратился к Морозу обвиняемый.

— У меня не было неприязненных отношений к обвиняемому, не имею оснований его оговаривать. А что выезжал на эти ДТП — такое стечение обстоятельства было. Когда нам о ДТП сообщается, то не говорится фамилия водителя. Но если бы я знал, что там Мандрик, то не поехал бы, — пояснил суду потерпевший.

«Прав не было, но машиной я не управлял, просто перегонял ее»

— Ой, всю жизнь у меня права, не помню даже когда получал! Я 45 лет за рулем, — дает показания на суде пенсионер.





— 31 мая я завел машину. Да, я был лишен прав, но машиной я не управлял — по дворам ее прятал. Я ж не выезжал на трассу, за город. Просто перегонял, это не управление. Но они, эти «морозы» стояли возле моего подъезда и оттуда вели меня.

Обвиняемый рассказал, что до того, как перегонять машину, он загорал. Поэтому и лицо у него было красное, как заметили свидетели. В тот день он спиртное не употреблял — только кофе.

— Когда я начал двигаться в сторону дома по крайней правой полосе, скорость не превышал. Не доезжая до перекрестка с улицей Петра Глебки меня обогнал желтый автомобиль (зачитывает номер. — Прим. AUTO.TUT.BY). Чей он и кому принадлежит из этих дельцов? Авто меня резко подрезал, я хватил руль влево — шоферская интуиция, и выскочил на газон, потом выехал с газона. Я в крайнем правом ряду начал движение и вот это произошло.

Обвиняемый утверждает, что в тот момент, когда он выехал на зебру, ему горел зеленый свет, а пешеходам — красный. При этом машины в соседних рядах двигались. По его мнению, Кристину с ребенком подтолкнули, «чтобы она летела через переход с ребенком».

— Да, два пешехода были, был и ребенок. Но женщина бежала, летела голопом. И ребенка тащила за руку за собой. Этот ребенок на уровне капота был, поэтому ударился головкой о стекло, оно и треснуло. Назад сдавать я не пытался, такого просто не может быть — там же машины стояли. Не успел я выйти из машины, как на меня навалились переодетые молодцы. Кричали на всю улицу, что я пьяный. Заломали руки и начали избивать на газоне.



Фото: Дмитрий Брушко, TUT.BY

Обвиняемый сказал, что практичеки не мог избежать столкновения, также он не может считать себя виновным — «это инсценировка ДТП, как в 2011 году».

— Избили, надели наручники, вкинули как собаку в багажник ментовской машины и повезли в РОВД. До 11 часов ночи возили. В РОВД, поснимали золотые браслет и крестик золотые — описали это. Ну, а то, что воровали в квартире не указано было. Иконки картонные из кармана забрали, сказали — не положено, тебе там не пригодится.

От освидетельствования, по словам пенсионера, он, как и в прошлые разы не отказывался, лишь потребовал заменить в аппарате мундштук, через который надо дуть, в этом ему отказали.

— Состряпали уголовное дело! На основании чего? В крови было 0,12 промилле алкоголя — после кефира такой показатель будет. Куда я не писал жалобы, их отправляют следователю. Почему?

Жалобу, адресованную генеральному прокурору Конюку обвиняемый зачитал в зале суда: «Навешивание мне ярлыка как агенту ЦРУ, не что иное как месть… Меня преследует с 2008 года… Сходка банды… Украли деньги из перчаточного ящика… Незаконном проникли в квартиру и ограбили…»

— Я не шизофреник какой-то, занимаюсь спортом и сейчас, 300 раз могу отжаться. Но подлости не перевариваю органически.

В заключении Мандрик еще раз подтвердил: «Временное не подделывал, в ситуации не виноват, исковые требования потерпевших не признаю».

Суд продолжит рассмотрение уголовного дела.