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Водитель, который пьяным сбил маму с сыном на зебре, в суде: «Летела галопом, сына тянула за руку»
Седовласый старик в вязанной белой кофте и мягких мокасинах, слегка сгорбленный, с добрым мягким и хрустящим голосом — такого легко представить сидящим в кресле-качалке в окружении внуков, а не на скамье подсудимых. Иллюзию разрушают факты, озвученные в суде Фрунзенского района столицы: 75-летний Владимир Мандрик в мае 2018 года на Geely
За нарушения ПДД 27 раз привлекался к ответственности
Владимир Игнатьевич родом из Гомельской области, но уже давно живет в Минске. В личной жизни у пенсионера все непросто, как и на дороге. Развелся еще в 1983 году: «поймал жену с участковым, она была его любовница». После этого на него было заведено уголовное дело за истязание. Но, по словам Мандрика, никого он не истязал, «как и что говорить, жену инструктировал участковый», поэтому дело и срок «были сфабрикованными». Отсидел тогда мужчина 3 года. Со своими двумя сыновьями и дочерью Мандрик не общается, да и детьми признает лишь сыновей.
— Они отказались от меня из-за квартиры чешской планировки, потому что я разменял ее, — уверен мужчина. Никто из его родственников не пришел в зал суда. 75-летний юбилей мужчина встречал в камере СИЗО.
А вот факты о майском ДТП, озвученные на суде прокурором.
— 31 мая 2018 года, не имея водительского удостоверения, находясь в состоянии алкогольного опьянения, Мандрик ехал на Geely со скоростью 74,45 км/ч, при разрешенных 60 км/ч. Возле дома № 38 на улице Матусевича он не снизил скорость и не уступил дорогу пешеходам, которые переходили дорогу на зеленый свет светофора, хотя имел возможность это сделать…
Но и это еще не все! В январе 2017 года Владимир Игнатьевич из мести написал заведомо ложный донос в отношении инспектора ГАИ Фрунзенского района Виталия Мороза — мол, тот похитил из его машины паспорт, когда оформлял административное правонарушение. Мандрик настаивал на фактах хищения и писал об этом жалобы не только в милицию, но и в МВД, районную и генеральную прокуратуры, президенту. По этому факту в 2017—2018 годах проводилась проверка.
Мандрику в итоге выдали новый паспорт. Правда, «похищенный» документ нашелся после майского ДТП в автомобиле пенсионера. А вместе с ним и временное водительское удостоверение с продленным сроком действия и вклееным фото.
— Нет, мне непонятно в чем меня обвиняют. Буквально все непонятно. Я протестую! Свою вину на 99 процентов я не признаю, — категорично заявил обвиняемый.
Кстати, Мандрик 27 раз привлекался к административной ответственности за нарушения ПДД и был лишен прав за вождение в нетрезвом виде.
«До сих пор чувствуют боль и просыпаются ночью…»
Пострадавшими по делу проходят 25-летняя Кристина и ее сын Арсений, интересы которых представляет гражданский муж девушки — Андрей.
— В тот день я в Клецк поехал. Знаю, что Кристина с сыном и ее мамой должны были встретиться, сходить в «Скалу» (торговый центр — прим. ред.), погулять с малышом. В 19.30 мне звонит мама Кристины, плачет и говорит: «Срочно приезжай, Кристину и Арсения сбила машина, их везут в больницу», — вспоминает трагические события Андрей.
После аварии у Кристины были раздроблены тазовые кости, поломаны ребра и рука. Полгода женщина провела в больнице и перенесла несколько операций. Впереди у нее — госпитализация и повторная операция. Даже сейчас она не может передвигаться без костылей, постоянно болит голова и таз.
Маленький Арсений получил черепно-мозговую травму, переломы двух ног, контузию легких. Сразу после ДТП его доставили в реанимацию.
— Держали его во сне, пять дней к нему не пускали… Потом он долго не мог сидеть, ходить ему и сейчас трудно — слабые ноги, шатает его. Бывает ночью просыпается, от того, что что-то болит. Когда он восстановится — мы не знаем, врачи не могут это спрогнозировать…
Сама Кристина помнит о произошедшем отдельными отрывками — что лежала на асфальте, потом над ней кто-то склонился (это был врач скорой помощи), что она все искала Арсения.
— После наезда вся одежда была порвана, в пятнах крови. Мобильный телефон разбит, самокат Арсения разломан.
Сторона пострадавших заявила иск на возмещение материальной компенсации морального вреда и расходов на лечение в размере 200 тысяч рублей.
— Бабушкины сказки кто-то друг другу пересказал. Авария произошла не в это время, что вы тут сказали, — сразу же заявил обвиняемый.
«Муж держал руль через окно, чтобы пьяный водитель не уехал с места ДТП»
Почти все свидетели ДТП на Матусевича подтверждают: водитель Geely был пьян — от него исходил резкий запах алкоголя, лицо его было красным, а речь несвязная, да и вообще, вел он себя неадекватно.
— Мы с мужем ехали в машине, остановились на красный свет. Вдруг муж закричал, я подняла глаза и увидела, как впереди от удара автомобилем подлетели потерпевшие. Звук торможения я не слышала, только удар, — вспоминает свидетельница Анастасия. — Муж сразу же выбежал из машины, я за ним. Супруг бросился к Geely и через открытое окно с водительской стороны держал руль, чтобы водитель не уехал. Потом подбежавшие мужчины достали водителя из авто, от него был сильный запах алкоголя.
Еще два свидетеля утверждают, что Мандрик хотел уехать с места происшествия: после того, как он сбил пешеходов, в машине загорелись огни заднего хода.
— Когда он включил задние огни, я заблокировала ему выезд — сместилась немного, — говорит автомобилистка Наталья, которая стояла за Geely. — Когда его вытащили из машины, то его лицо не выражало вообще никаких эмоций.
Еще одним свидетелем аварии оказался инспектор ГАИ Фрунзенского района — он возвращался домой с работы на автобусе. Он тоже помогал удерживать водителя. Очевидцы происшествия рассказали сотруднику ГАИ в штатском, что водитель Geely пытался порезать их ножом.
— Мне показали нож типа раскладного, он лежал на тротуаре. Я его камнем огородил.
После выступления каждого свидетеля обвиняемый брал слово — выражал свое несогласие.
- Вы с какой стороны переходили дорогу? А в машине сидели, и нюхали меня, что я был пьяным? Цирк! Вы ничего не видели, говорите чужими словами. <…> Это банда следила за маршрутом моего движения от самого начала! Вы давно готовили команду этих переодетых, которые работали в органах, а потом вытащили меня из машины и избивали?
«Если б знал что там Мандрик, не поехал бы…»
Есть в этом деле и еще один пострадавший — инспектор ОГАИ Фрунзенского района Виталий Мороз. С пенсионером-нарушителем работа сводила его несколько раз. Впервые сотрудник ГАИ встретился с обвиняемым в 2011 году — во время оформления ДТП, которое совершил Мандрик. Вторая их встреча произошла в 2016-м — также при оформлении аварии, произошедшей по вине Владимира Игнатьевича. А 31 мая 2018 года инспектор эвакуировал на штрафстоянку злополучный Geely.
В 2011 году Мандрик ехал на BMW и не остановился по требованию сотрудников ГАИ. Его задержали после того, как он въехал в припаркованные на обочине машины. Виталий Мороз вспомнил, что тогда у водителя были признаки алкогольного опьянения, от медосвидетельствования он отказался. Права тогда изымались, а взамен было выдано временное водительское удостоверение. Кстати, с временным «продленным» разрешением Мандрик пытался пройти техосмотр, но сделать этого ему не удалось.
Виноваты в той ситуации, по мнению пенсионера, сотрудники ГАИ.
— Эти четыре деятели ГАИ преследуют меня по сей день. И ДТП это совершил я из-за того, что они меня заблокировали. Никакого временного удостоверения мне тогда не выдавали, а потом лишили прав на 3 года. После этого срока я пришел на Семашко, пересдал правила. Но права мне не выдали — снова лишили на 6 месяцев. На каком основании — я не знаю, — рассказывает на суде свою версию обвиняемый.
В 2016-м снова ДТП: Мандрик в лобовую столкнулся с Volvo, снова он был пьян и отказался проходить экспертизу. Оформлял ДТП снова Мороз.
— У него не было тогда водительского удостоверения и паспорта, личность мы устанавливали по базе данных ГАИ.
И в этот раз, по словам пенсионера, все тоже было инсценировано: из-за того, что «четырехкомнатная квартира и пять машин было».
А через некоторое время инспектора Мороза вызвали в Следственный комитет — Мандрик написал на него заявление о хищении паспорта. Правда, потом признает, что паспорт нашел через полгода, просто никуда об этом не сообщал.
— Он меня достал, этот майор! Что тебе нужно, что ты гоняешься за мной с 2008 года? Ты присылал ко мне банду! Почему ты столько раз присутствуешь на этих ДТП? Что других гаишников нет? — эмоционально обратился к Морозу обвиняемый.
— У меня не было неприязненных отношений к обвиняемому, не имею оснований его оговаривать. А что выезжал на эти ДТП — такое стечение обстоятельства было. Когда нам о ДТП сообщается, то не говорится фамилия водителя. Но если бы я знал, что там Мандрик, то не поехал бы, — пояснил суду потерпевший.
«Прав не было, но машиной я не управлял, просто перегонял ее»
— Ой, всю жизнь у меня права, не помню даже когда получал! Я 45 лет за рулем, — дает показания на суде пенсионер.
— 31 мая я завел машину. Да, я был лишен прав, но машиной я не управлял — по дворам ее прятал. Я ж не выезжал на трассу, за город. Просто перегонял, это не управление. Но они, эти «морозы» стояли возле моего подъезда и оттуда вели меня.
Обвиняемый рассказал, что до того, как перегонять машину, он загорал. Поэтому и лицо у него было красное, как заметили свидетели. В тот день он спиртное не употреблял — только кофе.
— Когда я начал двигаться в сторону дома по крайней правой полосе, скорость не превышал. Не доезжая до перекрестка с улицей Петра Глебки меня обогнал желтый автомобиль (зачитывает номер. — Прим. AUTO.TUT.BY). Чей он и кому принадлежит из этих дельцов? Авто меня резко подрезал, я хватил руль влево — шоферская интуиция, и выскочил на газон, потом выехал с газона. Я в крайнем правом ряду начал движение и вот это произошло.
Обвиняемый утверждает, что в тот момент, когда он выехал на зебру, ему горел зеленый свет, а пешеходам — красный. При этом машины в соседних рядах двигались. По его мнению, Кристину с ребенком подтолкнули, «чтобы она летела через переход с ребенком».
— Да, два пешехода были, был и ребенок. Но женщина бежала, летела голопом. И ребенка тащила за руку за собой. Этот ребенок на уровне капота был, поэтому ударился головкой о стекло, оно и треснуло. Назад сдавать я не пытался, такого просто не может быть — там же машины стояли. Не успел я выйти из машины, как на меня навалились переодетые молодцы. Кричали на всю улицу, что я пьяный. Заломали руки и начали избивать на газоне.
Обвиняемый сказал, что практичеки не мог избежать столкновения, также он не может считать себя виновным — «это инсценировка ДТП, как в 2011 году».
— Избили, надели наручники, вкинули как собаку в багажник ментовской машины и повезли в РОВД. До 11 часов ночи возили. В РОВД, поснимали золотые браслет и крестик золотые — описали это. Ну, а то, что воровали в квартире не указано было. Иконки картонные из кармана забрали, сказали — не положено, тебе там не пригодится.
От освидетельствования, по словам пенсионера, он, как и в прошлые разы не отказывался, лишь потребовал заменить в аппарате мундштук, через который надо дуть, в этом ему отказали.
— Состряпали уголовное дело! На основании чего? В крови было 0,12 промилле алкоголя — после кефира такой показатель будет. Куда я не писал жалобы, их отправляют следователю. Почему?
Жалобу, адресованную генеральному прокурору Конюку обвиняемый зачитал в зале суда: «Навешивание мне ярлыка как агенту ЦРУ, не что иное как месть… Меня преследует с 2008 года… Сходка банды… Украли деньги из перчаточного ящика… Незаконном проникли в квартиру и ограбили…»
— Я не шизофреник какой-то, занимаюсь спортом и сейчас, 300 раз могу отжаться. Но подлости не перевариваю органически.
В заключении Мандрик еще раз подтвердил: «Временное не подделывал, в ситуации не виноват, исковые требования потерпевших не признаю».
Суд продолжит рассмотрение уголовного дела.
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75-летний Владимир Мандрик в мае 2018 года на Geely сбил женщину с малышом, которые переходили дорогу на зеленый свет светофора. Пешеходы получили тяжелые травмы....
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