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Назарбаев позвонил Лукашенко по поводу отмены саммита ОДКБ
Нурсултан Назарбаев
Как отмечается в сообщении пресс-службы президента Беларуси инициатором разговора стала казахстанская сторона.
"Главы государств обсудили предстоящую повестку дня саммитов Евразийского экономического союза и Содружества Независимых Государств, которые пройдут 6 декабря в Санкт-Петербурге", - информирует пресс-служба.
Александр Лукашенко и Нурсултан Назарбаев также "кратко рассмотрели наиболее актуальные вопросы в двустороннем сотрудничестве Беларуси и Казахстана".
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Телефонный разговор Александра Лукашенко с Нурсултаном Назарбаевым состоялся 4 декабря.
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