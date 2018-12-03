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Назарбаев позвонил Лукашенко по поводу отмены саммита ОДКБ

04.12.2018 17:39 — Разное | UDF  
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Нурсултан Назарбаев
Телефонный разговор Александра Лукашенко с Нурсултаном Назарбаевым состоялся 4 декабря.

Как отмечается в сообщении пресс-службы президента Беларуси инициатором разговора стала казахстанская сторона.

"Главы государств обсудили предстоящую повестку дня саммитов Евразийского экономического союза и Содружества Независимых Государств, которые пройдут 6 декабря в Санкт-Петербурге", - информирует пресс-служба.

Александр Лукашенко и Нурсултан Назарбаев также "кратко рассмотрели наиболее актуальные вопросы в двустороннем сотрудничестве Беларуси и Казахстана".

 
 
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Телефонный разговор Александра Лукашенко с Нурсултаном Назарбаевым состоялся 4 декабря.
 
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