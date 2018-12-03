|
У Банка развития Беларуси новый председатель
Фото: president.gov.by
4 декабря Александр Лукашенко дал согласие на назначение Андрея Жишкевича Председателем Правления Банка развития Беларуси.
До настоящего времени Андрей Жишкевич возглавлял Минский транзитный банк. Глава государства при рассмотрении кадрового вопроса отметил, что на эту должность было много кандидатур, однако Андрея Жишкевича рекомендовали Председатель Правления Национального банка и Министр финансов.
"При согласовании назначения Александр Лукашенко выразил уверенность, что банк продолжит занимать активную позицию с точки зрения реализации важных для развития страны проектов. В том числе одним из основных направлений его деятельности останется поддержка экспорта", - сообщили
Речь, в частности, шла о возможном финансировании перспективных проектов по развитию торговли со странами Африканского континента.
"Особое внимание во время беседы с главой государства было уделено программе Банка развития по поддержке малого и среднего предпринимательства, реализации социальных проектов", - отмечается в сообщении пресс-службы.
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Им стал Андрей Жишкевич, ранее возглавлявший Минский транзитный банк.
|
Свежие газеты
Архив (Разное)