У Банка развития Беларуси новый председатель

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4 декабрядал согласие на назначениеПредседателем Правления Банка развития Беларуси.До настоящего времени Андрей Жишкевич возглавлял Минский транзитный банк. Глава государства при рассмотрении кадрового вопроса отметил, что на эту должность было много кандидатур, однако Андрея Жишкевича рекомендовали Председатель Правления Национального банка и Министр финансов.- сообщилив пресс-службе президента.Речь, в частности, шла о возможном финансировании перспективных проектов по развитию торговли со странами Африканского континента.отмечается в сообщении пресс-службы.