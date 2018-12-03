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Лукашенко встретился с российским олигархом
Фото: president.gov.by
Как информирует президентская пресс-служба, глава государства интересовался, как продвигаются работы с реализацией проекта "Славкалия" по строительству в Беларуси нового горно-обогатительного комбината.
При этом Александр Лукашенко подчеркнул важность широкого привлечения белорусских специалистов к созданию предприятия и подготовки перспективных кадров, несмотря на участие зарубежных подрядчиков.
"Они привезли технологии - это хорошо. Это все остается потом здесь в Беларуси. То есть мне надо взять от тебя хороших специалистов, чтобы они остались в Беларуси и технологии", - отметил глава государства.
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Глава государства интересовался, как продвигаются работы с реализацией проекта "Славкалия" .
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