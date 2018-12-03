Лукашенко встретился с российским олигархом

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Как информирует президентская пресс-служба, глава государства интересовался, как продвигаются работы с реализацией проекта "Славкалия" по строительству в Беларуси нового горно-обогатительного комбината.При этомподчеркнул важность широкого привлечения белорусских специалистов к созданию предприятия и подготовки перспективных кадров, несмотря на участие зарубежных подрядчиков.отметил глава государства.