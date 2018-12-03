Премьер-министр констатировал невыполнение плана по росту ВРП в четырех регионах

Премьер-министр Беларуси Сергей Румас констатировал невыполнение целевого прогноза по росту валового регионального продукта (ВРП) в четырех из шести белорусских областей и напомнил членам правительства о персональной ответственности за обеспечение запланированных темпов роста экономики.

"Премьер-министр констатировал, что четыре региона страны идут ниже прогноза по росту ВРП. К Могилевской и Гомельской областям, чью работу рассматривали на заседании Совета министров по итогам января – сентября, присоединились Брестская и Минская области", - сказано в сообщении пресс-службы правительства по итогам заседания президиума Совмина во вторник.

Как отметил руководитель правительства, в целом по итогам января-октября экономика страны развивается в рамках важнейших показателей прогноза. Рост ВВП по итогам 10 месяцев соответствует целевому прогнозу и составил 3,5%, экспорт вырос на 18%, инфляция сложилась на уровне 4,2% при целевом прогнозе не более 6%. Республиканский бюджет в январе-октябре исполнен с профицитом Br5,2 млрд, или 5,2% ВВП.

"Вместе с тем за октябрь потеряли 0,2 процентных пункта, по 0,1 – в промышленности и 0,1 в сельском хозяйстве. Замедляются темпы роста в обрабатывающей промышленности, в строительстве в оптовой и розничной торговле, в сельском хозяйстве", - подчеркнул С.Румас.

Премьер-министр обратил особое внимание на падение темпов в сельском хозяйстве, которые не восстанавливаются. "Ссылки на засушливый год мешают до сих пор прирастать молоком. И мне непонятно, например, почему по одной области молоко прирастает к прошлому году больше 5%, по двум другим областям молоко падает более 5%", - отметил он.

По словам главы правительства, задание по строительству жилья выполнено менее чем на 70% от установленного объема 4 млн кв.м.

В сообщении сказано, что С.Румас напомнил участникам заседания о персональной ответственности за "порученные участки". "Уже несколько раз мы здесь слышали, что все задания будут выполняться, но, к сожалению, четыре месяца работы показывают, что мы эту планку постоянно пытаемся понизить", - резюмировал премьер-министр.

Как сообщалось, темп роста ВВП Беларуси в текущем году постепенно замедляется: 5,1% в первом квартале, 4,8% в январе-апреле, 4,7% в январе-мае, 4,5% в январе-июне, 4,4% в январе-июле. По итогам января-сентября прирост ВВП составлял 3,7%, января-октября – 3,5%.

ВВП Беларуси в 2017 году вырос на 2,4% при прогнозе 1,7% после снижения на 2,6% в 2016 году и на 3,9% в 2015 году.

По целевому прогнозу белорусских властей, в 2018 году прирост ВВП должен составить не менее 3,5%.

Ранее также сообщалось, что миссия МВФ по Беларуси по итогам ежегодных консультаций, которые завершились 15 ноября, снизила оценку роста ВВП страны до 3,5-3,7% в 2018 году (в октябрьском World Economic Outlook 4%) и 2,5% в 2019 году (3,1%).

Эксперты международных финорганизаций, в частности Всемирного банка, отмечали, что восстановительный цикл белорусской экономики после рецессии 2015-2016 годов постепенно завершается. На 2019-2020 годы ВБ прогнозирует замедление темпов роста белорусской экономики до 2-2,5%.

Правительство Беларуси в целевом проекте макропрогноза на 2019 год ожидает роста ВВП страны на уровне 4%.