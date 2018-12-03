Подведены итоги премии и форума Home Awards

Премия Home Awards в этом году была организована в Беларуси впервые. В рамках премии прошел форум, на котором были представлены лучшие идеи по внедрению новых технологий в бизнесе и выводу на рынок продуктов в сфере строительства, дизайна, архитектуры и недвижимости.

Форум состоялся в первой части дня и стал площадкой для приобретения новых знаний. Ведущие эксперты поделились своими знаниями и инновационными проектами. Среди тем форума: VR - новый подход в дизайне интерьера, как обустроить квартиру по разумной цене; комплексная поставка мебели под проект; как генерировать идеи; бизнес в недвижимости; как делать контент, который привлекает; HR в компании; стиль лофт в современном дизайне; digital маркетинг; обучение отдела продаж.





Продолжением вечера стала церемония награждения лауреатов премии.

Организатор премии Home Awards - ООО "Имидж Медиа". В состав экспертного совета входят признанные эксперты в области науки, инноваций, авторитетные общественные деятели, представители бизнес-сообществ. Все новости о премии на сайте homegid.by .