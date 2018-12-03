ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

Беларусь рассчитывает, что соглашение о взаимном признании виз с Россией заработает до 20 мая 2019 года

04.12.2018 — Разное | Днепровская правда (Дуюровно)  
Размер текста:
A
A
A

Беларусь рассчитывает, что соглашение о взаимном признании виз с Россией заработает до 20 мая 2019 года

Белорусская сторона рассчитывает, что соглашение о взаимном признании виз между Беларусью и Россией должно вступить в силу до 20 мая 2019 года. Об этом заявил журналистам начальник Департамента по гражданству и миграции МВД Беларуси Алексей Бегун. «Белорусская сторона настаивает, чтобы соглашение о взаимном признании виз вступило в силу до 20 мая 2019 года, с учетом того, что с этого времени начинает действовать период безвизового въезда в Беларусь для иностранных граждан, имеющих аккредитацию на II Европейские игры», — сказал Алексей Бегун. По его словам, после вступления в силу соглашения иностранцам для пребывания на территории Беларуси и России не нужно будет получать две визы. «Соглашение предполагает, что лица, которые имеют визу одной страны, могут въезжать, выезжать и пребывать на территории другой стороны в течение срока действия визы. Лица, которые прибывают на территорию Беларуси и России в рамках безвизового режима въезда, могут въезжать через внутреннюю границу в рамках безвизового режима и пребывать в течение срока, предусмотренного международными договорами и национальными законодательствами», — отметил начальник департамента. Алексей Бегун добавил, что соглашение предусматривает также интеграцию информационных ресурсов двух стран. «Мы будем обмениваться сведениями о пересечении границы, выданных и аннулированных визах, разрешениях на временное либо постоянное проживание», — уточнил он. Как сообщалось ранее, Беларусь и Россия согласовали все вопросы по подготовке соглашения о взаимном признании виз. Его планируется подписать в декабре.-

По материалам БелТА

 
 
Ссылка на источник 0
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Белорусская сторона рассчитывает, что соглашение о взаимном признании виз между Беларусью и Россией должно вступить в силу до 20 мая
 
Новости дня
Новости разные
 
Экс-ведущая «Орла и решки» и Instagram-блогер снялась в эротической фотосессии
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей

Разное

21.by в социальных сетях
Самое читаемое за вчера

Свежие газеты

03.12.2018
Mir24.TV Belarus
Кобринский вестник
Полесская правда
Пинский Вестник
Днепровская правда (Дуюровно)
Лепельский край
Голас Сененшчыны
Патриот (Ушачи)
Чырвоны прамень
Герой працы
Газета Авангард
Лоевский край
Новости Волковыска
Вороновская газета
Ивьевский край
Полымя
Заря над Неманам
Светлы шлях
Единство
Новости Дзержинска
Слуцк Город
Смалявiцкi край
Soligorsk News
Маяк Преднепровья
Радзiма
Горецкий вестник
Кировец
Голас Касцюкоушчыны
Кричевская жизнь
Новости Хотимска
Новы дзень (Жлобин)
Перамога (Дятлово)
Святло кастрычнiка (Мстиславль)
04.12.2018
Mir24.TV Belarus
Івацэвіцкі веснік
Полесская правда
Пинский Вестник
Двинская правда (Верхнедвинск)
Гарадоцкi веснiк
Днепровская правда (Дуюровно)
Міёрскія навіны
Патриот (Ушачи)
Герой працы
Газета Авангард
Лоевский край
Mlife
Новости Волковыска
Вороновская газета
Ивьевский край
Полымя
Lida.Info
Заря над Неманам
Светлы шлях
Единство
Новости Дзержинска
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Смалявiцкi край
Soligorsk News
Маяк Преднепровья
Радзiма
Горецкий вестник
Савецкая вёска
Голас Касцюкоушчыны
Кричевская жизнь
Асiповiцкi край
Новости Хотимска
Новы дзень (Жлобин)
Перамога (Дятлово)
Святло кастрычнiка (Мстиславль)

Архив (Разное)

Самое читаемое за неделю
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2018 21.by
Яндекс.Метрика