Беларусь рассчитывает, что соглашение о взаимном признании виз с Россией заработает до 20 мая 2019 года





Белорусская сторона рассчитывает, что соглашение о взаимном признании виз между Беларусью и Россией должно вступить в силу до 20 мая 2019 года. Об этом заявил журналистам начальник Департамента по гражданству и миграции МВД Беларуси Алексей Бегун. «Белорусская сторона настаивает, чтобы соглашение о взаимном признании виз вступило в силу до 20 мая 2019 года, с учетом того, что с этого времени начинает действовать период безвизового въезда в Беларусь для иностранных граждан, имеющих аккредитацию на II Европейские игры», — сказал Алексей Бегун. По его словам, после вступления в силу соглашения иностранцам для пребывания на территории Беларуси и России не нужно будет получать две визы. «Соглашение предполагает, что лица, которые имеют визу одной страны, могут въезжать, выезжать и пребывать на территории другой стороны в течение срока действия визы. Лица, которые прибывают на территорию Беларуси и России в рамках безвизового режима въезда, могут въезжать через внутреннюю границу в рамках безвизового режима и пребывать в течение срока, предусмотренного международными договорами и национальными законодательствами», — отметил начальник департамента. Алексей Бегун добавил, что соглашение предусматривает также интеграцию информационных ресурсов двух стран. «Мы будем обмениваться сведениями о пересечении границы, выданных и аннулированных визах, разрешениях на временное либо постоянное проживание», — уточнил он. Как сообщалось ранее, Беларусь и Россия согласовали все вопросы по подготовке соглашения о взаимном признании виз. Его планируется подписать в декабре.-