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Экс-ведущая «Орла и решки» и Instagram-блогер снялась в эротической фотосессии
Украинская телеведущая, которую многие знают как ведущую четвертого и пятого сезона телепередачи о путешествиях «Орел и решка», Леся Никитюк снялась в эротической фотосессии для мужского журнала XXL. Снимки
В Instagram телеведущая так
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1 декабря в приложении «Афиша TUT.BY»
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В Instagram телеведущая так прокомментировала фотосессию: «Девушки, запомните! Свое тело можно демонстрировать только любимому мужчине, ну и журналу XXL».
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