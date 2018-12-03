Экс-ведущая «Орла и решки» и Instagram-блогер снялась в эротической фотосессии

Украинская телеведущая, которую многие знают как ведущую четвертого и пятого сезона телепередачи о путешествиях «Орел и решка», Леся Никитюк снялась в эротической фотосессии для мужского журнала XXL. Снимки появились на странице издания.

В Instagram телеведущая так прокомментировала фотосессию: «Девушки, запомните! Свое тело можно демонстрировать только любимому мужчине, ну и журналу XXL».

















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