Минское «Динамо» сыграет против «Нефтехимика». Онлайн матча

Прервавшее серию поражений минское «Динамо» постарается развить успех в домашнем матче против нижнекамского «Нефтехимика».



Фото: Дарья Бурякина, TUT.BY

«Зубры» все еще далеко от зоны плей-офф, уступая восьмой команде девять очков, но сейчас их ждет шестиматчевая домашняя серия, причем первые пять игр против команд, не относящихся к топ-клубам. Если «Динамо» удастся одержать несколько побед подряд, они смогут вплотную приблизиться к топ-8.

Что касается «Нефтехимика», то команда Андрея Назарова проиграла пять матчей подряд и выпала из зоны плей-офф.

SPORT.TUT.BY расскажет о ходе матча, который начинается в 19.30.

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