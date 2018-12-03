|
Трагедия в Липовке
04.12.2018 — Разное | Новости Хотимска
1 декабря 2018 года в 11.35 в Хотимский РОВД поступил звонок с сообщением об обнаружении трупа. Как выяснилось, труп мужчины 1965 года рождения был обнаружен в собственном доме в а/г Липовка. По предварительной версии райотдела Следственного комитета смерть наступила в результате неосторожного обращения с электроприборами. По делу ведётся проверка.
Соб. информ.
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
1 декабря 2018 года в 11.35 в Хотимский РОВД поступил звонок с сообщением об обнаружении трупа. Как выяснилось, труп мужчины 1965 года рождения был обнаружен в собственном...
|
Свежие газеты
Архив (Разное)