Трагедия в Липовке

1 декабря 2018 года в 11.35 в Хотимский РОВД поступил звонок с сообщением об обнаружении трупа. Как выяснилось, труп мужчины 1965 года рождения был обнаружен в собственном доме в а/г Липовка. По предварительной версии райотдела Следственного комитета смерть наступила в результате неосторожного обращения с электроприборами. По делу ведётся проверка.

Соб. информ.