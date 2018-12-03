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Люди с ограниченными возможностями живут на Хотимщине
04.12.2018 — Разное | Новости Хотимска
3 декабря в Беларуси, как и во многих странах, отмечается Всемирный день инвалидов. В этот день в Хотимском РЦСОН прошел концерт для людей с ограниченными возможностями. После чего всех гостей ждал сладкий стол, подготовленный районной организацией Белорусского Общества Красного креста.
На базе Центра для участников организован насыщенный график проведения досуга: кружки разных направлений. Так, например, «Трудовая швейная мастерская», где участники с радостью осваивают технику шитья. «Компьютерный кружок» позволяет не только проводить время за компьютером, играя в игры, но и осваивать основные знания работы с ЭВМ: набор текста, печать на принтере и др. «Город мастеров» предлагает широкий выбор увлечений по направлениям декоративно-прикладного творчества: можно освоить плетение из бисера, вышивку, вязание, квиллинг, оригами из бумаги и многое другое. «Здоровье» позволяет проводить спортивные мероприятия в спорткомплексе, где участники отделения дневного пребывания для граждан пожилого возраста и инвалидов по четвергам проводят время, занимаясь спортом в силу своих возможностей. К праздникам посетители отделения с радостью подготавливают и дают концерт, например в доме-интернате для психоневрологических больных, участвуют в различных конкурсах.
Эльмира Карпова
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3 декабря в Беларуси, как и во многих странах, отмечается Всемирный день инвалидов. В этот день в Хотимском РЦСОН прошел концерт для людей с ограниченными...
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