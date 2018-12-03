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Люди с ограниченными возможностями живут на Хотимщине

04.12.2018 — Разное | Новости Хотимска  
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3 декабря в Беларуси, как и во многих странах, отмечается Всемирный день инвалидов. В этот день в Хотимском РЦСОН прошел концерт для людей с ограниченными возможностями. После чего всех гостей ждал сладкий стол, подготовленный районной организацией Белорусского Общества Красного креста.

На базе Центра для участников организован насыщенный график проведения досуга: кружки разных направлений. Так, например, «Трудовая швейная мастерская», где участники с радостью осваивают технику шитья. «Компьютерный кружок» позволяет не только проводить время за компьютером, играя в игры, но и осваивать основные знания работы с ЭВМ: набор текста, печать на принтере и др. «Город мастеров» предлагает широкий выбор увлечений по направлениям декоративно-прикладного творчества: можно освоить плетение из бисера, вышивку, вязание, квиллинг, оригами из бумаги и многое другое. «Здоровье» позволяет проводить спортивные мероприятия в спорткомплексе, где участники отделения дневного пребывания для граждан пожилого возраста и инвалидов по четвергам проводят время, занимаясь спортом в силу своих возможностей. К праздникам посетители отделения с радостью подготавливают и дают концерт, например в доме-интернате для психоневрологических больных, участвуют в различных конкурсах.
— Наше общество многообразно, рядом с нами живут разные люди, в том числе и люди с ограниченными возможностями. Мы пытаемся понять их желания и просьбы, стараемся помочь им и их семьям жить в этом мире наравне со всеми гражданами. Республика Беларусь в последние годы ощутимо продвинулась в деле включения этих людей в жизнь общества в части образования, трудовой занятости, социальной помощи. Для решения этих задач из года в год государство направляет все больше финансовых, человеческих и других ресурсов. Важность и значимость такой работы имеет практический результат и не подлежит сомнению, но обратить внимание хотелось бы и на то, что не требует существенных изменений законодательства или нормативно-правовой базы, значимых финансовых вложений. Речь идет о творчестве и досуге, и о включении их обществом в совместный отдых, культурное и физическое развитие, — уверена Людмила Мешкова, специалист по социальной работе учреждения «Хотимский РЦСОН».
Пообщавшись с участниками мероприятия, понимаешь, что они живут активной жизнью. Всегда радуются жизни и новым знакомствам, готовы учиться чему-то новому, развиваться. Многие имеют свои таланты и способности. Пишут стихи, делают прекрасные рукодельные работы, танцуют, поют. И даже при некоторых своих ограничениях пытаются сделать свои возможности неограниченными.

Эльмира Карпова

 
 
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3 декабря в Беларуси, как и во многих странах, отмечается Всемирный день инвалидов. В этот день в Хотимском РЦСОН прошел концерт для людей с ограниченными...
 
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