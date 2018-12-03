Районные соревнования по футболу и волейболу проходят в Хотимске

Второй тур районных соревнований волейболистов открылся матчем: райисполком (читай: сборная ветеранов +40) – райбольница (женская команда «Хотимчанка»). В принципе, предсказать результат матча заранее было не трудно. Другое дело, в голове прокручивался вариант: смогут ли девчата навязать борьбу своим титулованным соперникам? Не будем интриговать, мужчины не проявили «должного уважения» и снисхождения к сопернику на противоположной стороне площадки и легко взяли две партии. Как пошутил один из болельщиков, «сестрички» отыграются, когда соперники придут к ним в процедурную делать прививки.

Знакомясь с составами следующей пары «Белтелеком-РЭС»-СШ №1, ситуация напоминала предыдущий матч. Учителю физкультуры Марку Михеенкову с его 14-15 летними воспитанниками противостояла команда мужиков, каждый из которых значительно превосходит по росту своих юных соперников. Это все равно, как борьба мифических Давида и Голиафа. Там молодой пастух за счет смелости и сноровки победил громадного Голиафа в честном бою, но как переиграть нависшего над сеткой, одного из лучших игроков Андрея Янченко его визави из школы Алексею Подгурскому, игравшему тоже под пятнадцатым номером?

Тем не менее во второй партии школьники навязали равную борьбу до счета 16:16, пока к сетке не вышел Андрей Янченко. Хорошо поставленный одиночный блок, атака, опять блок, и наступил перелом в партии. Но ребята СШ №1 молодцы, сражались до конца. Характер у команды есть, тем более играли с фаворитом турнира.

А сборная «Белтелекома», видимо, настроена на двойную победу, так как укрепив свои ряды легионерами, замахнулась на Кубок и в соревновании по мини-футболу. Если так, то его руководителю Геннадию Москалеву, к слову, действующему игроку, придется расширять место в музее организации для хранения завоеванных наград.

Начало с командой ПМК-276, на тренерском мостике которой находился ее начальник Михаил Кошкин, получилось веселым. Впрочем, как и первая половина первого тайма. Прошло 38 секунд, как счет открыли связисты. Через полминуты удвоили его, а затем наступил черед строителей, практически сразу выровнявших цифры на табло. К сожалению, для болельщиков, это был их последний успех. Игра приобрела одностороннее движение, голы посыпались в ворота ПМК-276 и счет стал до неприличия разгромным.

Разгромным он оказался и во втором матче. Разница лишь в том, что футболисты сборной «Культуры» не смогли размочить вратаря РОЧС: 0:9.

В общем-то все закономерно, кто-то постоянно занимается спортом, а кто-то один матч отыграл и до встречи через год.

Александр Лейчинский.

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