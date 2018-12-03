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На Хотимщине сохраняют традиции предков

04.12.2018 — Разное | Новости Хотимска  
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Хотимскую культуры, как материальную, так и нематериальную, давно признали уникальной на республиканском уровне. Отсюда и особый контроль за ее возрождением, сохранением и развитием.

29 ноября с целью ознакомиться с новшествами в этой сфере наш район посетила Валентина Волчкова, начальник отдела информационно-аналитической и репертуарно-издательской работы УК «Могилевский областной методический Центр народного творчества и культурно-просветительной работы». И так уж совпало, что ей довелось поучаствовать в районном семинаре-практикуме, посвященном этой же тематике, проходившем в Хотимском районе на следующий день.
За время своего визита Велентина Ивановна посетила Дом ремесел, дом-фольклора в деревне Клин, ряд других сельских клубных учреждений, и в целом осталась довольна проводимой на Хотимщине работой по сбору в регионе предметов старины и популяризации обрядов, аутентичных песен, развитием ремесел.
Беседуя с коллегами, Валентина Волчкова на правах куратора Хотимского района озвучила ряд пожеланий по поводу внедрения новых форм работы. В наше время уже мало просто показать обряд, нужны новшества для привлечения зрителей и особенно молодежи.
Но и в этом плане в Хотимском районе есть наработки. Так на базе Ивановского сельского Дома культуры для всех участников семинара-практикума была показана театрализованная постановка в сюжет которой были вплетены сразу три характерных для Хотимщины обряда: «Вяселле», «Капустки» и «Коляды». На примере данной постановки, получившей логичное название «Три обряда», было продемонстрировано и взаимодействие между структурными учреждениями культуры. В подготовке и проведении мероприятия приняли участие работники Хотимского историко-краеведческого музея, народный фольклорный ансамбль «Вербица» Ивановскго СДК и молодежь – члены кружка художественной самодеятельности при СДК.
Валентина Волчкова отметила оригинальность и простоту решения показательного выступления.
Завершением районно-семинара практикума стало вручение директором ГУК «Централизованная клубная система Хотимского района» Еленой Прошкиной Благодарственного письма за подписью заместителя председателя райисполкома Николая Хучева коллективу народного фольклорного ансамбля «Вербица». На сегодняшний день, это единственный возрастной ансамбль, работающий в направление возрождения и сохранения Хотимской песенной культуры.
А именно песни, наряду с ремеслами и обрядами, и делают культуру Хотимщины уникальной.

Александр АЛЕКСАНДРИН

 
 
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Хотимскую культуры, как материальную, так и нематериальную, давно признали уникальной на республиканском уровне. Отсюда и особый контроль за ее возрождением,...
 
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