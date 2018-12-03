В ОАО «Липовка» приростает молоко

На днях один мой знакомый выдал примерно такую тираду: «Слушай, всем известно, что сельское хозяйство – это зона риска, где даже сильные на сегодня сельхозорганизации завтра могут попасть в турбулентность. Писать о положении дел на тех же фермах – себе дороже. Так что пиши о волейболе, у тебя там неплохо получается». Послушал, послушал я умного человека и… поехал на молочно-товарный комплекс «Липовка».

Встретил он меня своей жизнью. Работают транспортеры навозоудаления. Андрей Пахомов загружает кормораздатчик и отправляется в сараи. Сергей Негожев подгоняет телегу под загрузку 55 бычков для отправки на животноводческий комплекс «Октябрь-Березки». Проехала к месту работы оператор машинного доения Наталья Лепунова. Многих здесь знаю. Эти люди, если хотите, опорники, на которых могут положиться в хозяйстве, которые не подведут. И таких большинство. В то же время, как же без тех, кто может позволить себе выпасть на несколько дней из обоймы коллектива, а затем с виноватым видом просить очередное отпущение грехов. Или ходить мимо пустых кормушек и не насыпать соли в них, пока, извините, носом не мокнешь в нее. Это тоже, к сожалению, наша действительность.

Все наши успехи и неудачи – в конкретных руках. А ведь мотивация у всех одинаковая: каждый хочет жить лучше, чем вчера. Даже ребенку известен источник дохода – заработная плата. Но для этого надо увеличивать надои и привесы.

Как бы то ни было, а на сегодня МТК «Липовка», один из немногих молочных объектов, который прибавил в этом году, уверенно начал зимовку. В октябре плюс по производству молока выражается 21%, в ноябре – 18. Обращает на себя внимание, что наблюдается и тенденция роста по реализации молока. Выручка от неё за 9 месяцев по сравнению с аналогичным периодом прошлого года возрасла на 19%. Конечно, товарность 85-86% — это не та цель, к которой нужно стремиться, но все же равна среднеобластному показателю. Можно, конечно, поставить в укор по качеству молока, но антикризисный управляющий ОАО «Липовка» Николай Кокотов просит поговорить об этом позже, и предлагает зайти туда, где люди довольны работой, где люди с позитивной энергетикой и улыбаются.

Профилакторий для телят рассчитан на 180 мест. Несмотря на понижение температуры, внутри комфортная обстановка. С мая 2017 года работает здесь Елена Жукова, на роль второй телятницы пробовались разные люди, однако не получилось. С телятками, как с детками, нужно любить животных и проявлять терпение. Здесь закладывается будущее молочного стада, что предполагает будущее сельхозпредприятия.

— На первый взгляд, наша задача не сложная, — делится Елена. – Три раза напоить молоком, чтобы была свежая водичка, следить за наличием в кормушках комбикорма. В каждом домике должно быть чисто и сухо, следить за здоровьем нашей малышни. Вот смотрите на эту кроху (берет на руки совсем маленького теленка, авт.), при рождении от силы было 7-8 килограммов, а его ведь надо вырастить до нужной весовой кондиции, чтобы передать дальше во взрослую группу. Хорошо, что сейчас на пару работает Мария Чевокалова, у нас с ней нет разделения труда, все делаем совместно. Совсем по-другому пошли дела с приходом в хозяйство на должность главного ветврача и молодого специалиста Дмитрия Заводевкина. С другой стороны, многовато ручного труда. Впрочем, вот Николай Иванович и Виктор Николаевич (обращается к руководителям хозяйства Кокотову и Тищенко, авт.) обещали приобрести в ближайшие месяц-два молоко-такси и тачку.

По итогам работы за 2013 год Марии Чевокаловой было присвоено звание «Лучший оператор по откорму и доращиванию крупного-рогатого скота» района. Тогда она трудилась в ОАО «Бабушкино подворье», потом по семейным обстоятельствам переехала в Хотимск, устроилась в ОАО «Липовка», получила квартиру, родила четвертого ребенка и вот после декретного вновь приступила к привычной для нее работе. Порадовался за Марию, когда в предыдущем номере райгазеты прочитал, что среди ребят, участвовавших в школьной олимпиаде по техническому труду, отличился ее сын Даниил. Значит верным путем идут за мамой и дети.

Как бы я не хотел ошибиться, но поговорив с Дмитрием Заводевкиным, сложилось впечатление, что это наш человек. С его оценками в аттестате после школы мог бы брать вершину и покруче, чем аграрный колледж. Сейчас будет корректировать эту страничку в биографии и собрался получить высшее образование. Видно, что в парне есть внутренний стержень, несмотря на короткий срок работы, он видит результаты своего труда. Хотя бы взять выращивание телят в профилактории, где 100-процентная сохранность.

— Бывают и у меня перепады в настроении, — откровенничает Дмитрий, — не все всегда гладко. Но дела налаживаются, важна поддержка руководства хозяйства. Вспоминаю месяц май, когда приступал к работе. В наличии из лекарств – йод да витамины. Как в том анекдоте: врач делит таблетку аспирина пополам и говорит: «Вот тебе половинка от головы, а вторая – от живота». Сейчас деньги на лекарства выделяют, остальное же зависит от нас.

Конечно, ему нужен помощник, слишком много бумажной работы. Есть, правда, вариант, но он может сработать через год или два. Злата, жена Дмитрия, заканчивала с ним тоже факультет ветеринарной медицины. Сейчас находится в отпуске по уходу за дочуркой Сабиной. К слову, не прочь с мужем продолжить учебу в вну.

Александр Лейчинский.

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