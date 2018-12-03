Улица 100 лет БССР

Есть на окраине Хотимска улица 70 лет БССР. Когда-то она и в границы городского поселка не входила, а была улицей частных домов-новостроек в деревне Ивановка. Во времена Советского Союза было престижно давать названия улицам и целым районам в больших городах в честь юбилеев партии, комсомола, союзных республик, знаменательных дат. В том же нашем городском поселке есть улицы и 50 лет ВЛКСМ, и 50 лет СССР. Что тут такого? А то, что улицы с названиями приведенными выше и с другой датировкой (40 лет, 30 лет и прочее) можно найти на картах сотен городов по всему бывшему СССР. А вот улиц названных в честь 70-летия со дня образования Белорусской Советской Социалистической Республики всего 6. И все они, как думаю, и так понятно, находятся на территории Республики Беларусь. Кроме Хотимска одноименные улицы есть в Гомеле, в городе Дятлово (Гродненская область), в агрогородках Любшицы и Молотовичи в Брестской области, в городском поселке Шумилино Витебской области. И что тут такого? Повторю заданный уже себе вопрос. А то, что это 70 лет – это последний юбилей БССР в составе Советского Союза. Все улицы построены в конце 80-ых в начале 90-ых годов. 80 лет БССР отпраздновать было уже не суждено. И 90-летний юбилей прошел не очень заметно. И вот мы стоим на пороге 100-летия Белорусской Советской Социалистической Республики. И к этой дате в независимой Республике Беларусь уже приурочено масса культурных и общественных мероприятий. И возникает еще один вопрос-дилемма: вспомнили-таки? Или все-таки не забывали? Оставляю право ответа за читателями. Сам же хочу, этой статьёй, лишь напомнить вехи становления и развития БССР. Чтобы помнили…

1 января 1919 года по радио был зачитан Манифест Временного рабоче-крестьянского советского правительства Белоруссии. Именно эту дату и принято считать… Днем создания БССР? Нет. Цитирую современную официальную трактовку: «Своеобразной точкой отсчета формирования белорусской государственности на советской основе». Ни больше, ни меньше. О БССР ни слова.

В самом тексте Манифеста (его можно при желании найти в Интернете без проблем) так же нет упоминания о таком государственном образовании. Манифест от 1 января 1919 года (составленный, подписанный и озвученный из Смоленска) объявлял о создании Социалистической Советской Республики Белоруссия, сокращенно ССРБ. Кто-то скажет, что просто слова местами поменяли, но нет. ССРБ изначально была объявлена как часть РСФСР (Российская Советская Федеративная Социалистическая Республика), в ее состав согласно Манифесту входили Витебская, Гродненская, Могилёвская, Минская и Смоленская губернии. И ни о каком самоопределении белорусов, как нации и речи не было. Поэтому и сегодня в определенных кругах белорусского общества Днем Рождения белорусской государственности считается 25 марта 1918 года – дата объявления Белорусской народной Республики (БНР). Спорить по этому поводу можно бесконечно, что и происходит. Нужно понимать, что становление белорусской государственности на советской основе происходило в чрезвычайно сложных геополитических условиях, развязанной Первой мировой войны, революции и Гражданской войны. Беларусь, как геополитическая единица, несколько раз меняла названия (была и Белорусско-Литовская ССР). Но факт остаётся фактом – 1 января 1919 года создано первое признанное белорусское государство с легитимным правительством во главе с Дмитрием Желуновичем. И 30 декабря 1922 года был образован СССР путём объединения Белорусской ССР, РСФСР, Украинской ССР, и Закавказской СФСР в одно государство с едиными органами власти со столицей в Москве, с сохранением за каждой союзной республикой права свободного выхода из Союза.

Сейчас, возможно резко, но, сознательно не погружаясь в спорные исторические перипетии, перехожу к вопросу, как думаю, более важному. Что дало для белорусского народа создание БССР? Какой путь прошла эта республика в составе Страны Советов, чем была значима? И стоит ли отмечать 100-летие БССР?

Первое и самое главное: нас, белорусов, признали народом! БССР вошла с состав СССР, как национальное государство. Ни в Великом Княжестве Литовском, ни в Речи Пасполитой, ни в Российской Империи ничего подобного не было. Белорусский язык получил статус государственного. Мало кто вдумывается, но первая белорусская официальная грамматика появилась только в 1918 году и была составлена Брониславом Тарашкевичем. Белорусскому современному языку всего сто лет! Да, его в 30-тые годы реформировали (упростили) появилось разделение на «Тарашкевицу» и «Наркомовку», но все одно – это был белорусский язык, а не северо-западный диалект русского. Только за это стоит сказать спасибо советской власти. Не стану подробно останавливаться на таком процессе, как белорусизация 20-30 годов, когда белорусы обрели свою национальную литературу, этнографию, историю. Белорусская национальная академия наук, в конце концов! Это все создано в БССР. Уверен, что ничего подобного не было бы в другой исторической формации. Все знают о воссоединении Беларуси в 1939 году. Но присоединение Западной Беларуси, отошедшей к Польше по Брест-Литовскому договору 1918 года – третье укрупнение БССР. Границы нашей республики перекраивали дважды в 1923 году и в результате численность населения БССР возросла с 1,5 млн до 5 млн человек. Беларусь в статусе БССР за двадцать с небольшим лет из провинции выросла в крепкое, развивающиеся государство. Статистические данные не привожу, откройте школьный учебник истории Беларуси и убедитесь.

Стремительный рост и развитие экономики и культуры БССР остановила Великая Отечественная война. Каждый третий житель Беларуси был убит на фронте, либо сгинул в концлагерях, умер от голода, уничтожен в годы оккупации. Касалось это не только этнических белорусов. БССР уже тогда позиционировала себя как многонациональное государство. Жили тут и русские, и поляки, и евреи, и украинцы. После войны страна лежала в руинах. И в прямом смысле обезлюдила. Восстановление БССР стало делом всесоюзного масштаба. Помните, как в известном фильме: Кузбасс – это всесоюзная кузница, Кубань – всесоюзная житница, Кавказ – всесоюзная здравница. Беларусь (БССР) – стала всесоюзным сборочным цехом. Заводы МАЗ, БелАЗ, тракторный, мото-вело, строммашина, лифтмаш, Лавсан, Гомсельмаш – продолжать страницы не хватит. Все это построено и запущено в производство в первые 20 послевоенных лет. Холодильники «Минск», телевизоры «Витязь» и «Горизонт», магнитофоны «Беларусь» — это то, чем славилась БССР, и не только в Советском Союзе, но и за его пределами. Заводы по переработке нефти, разработка месторождений торфа, угля, соляных и калийных залежей – все это тоже БССР. Киностудия «Беларусьфильм» (одна из лучших в стране), музеи, театры – все это тоже БССР. Легкая промышленность, белорусский трикотаж – и это БССР.

Вновь отсылаю к школьным учебникам – развитие Беларуси в период с 1945 по 1991 годы стремительное! И можно, и нужно, и стоило в честь БССР называть улицы и районы.

Развал СССР откинул Беларусь намного больше назад, чем Великая Отечественная война. Нужно это признать. По сути, мы живем сегодня наследием БССР. Все, что создается и строится, делается сегодня в Республике Беларусь – создается, делается и строится на базе (экономической, политической, культурной, общественной) Белорусской Советской Социалистической Республики.

И новогоднюю ночь стоит поднять бокал за 100-летие БССР. И загадать желание, чтобы в каком-нибудь населенном пункте Республики Беларусь появилась улица в честь этой даты. Улица 100 лет БССР.

Александр АЛЕКСАНДРИН