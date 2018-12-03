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Правительство подняло цены на питание в школах и детских садах

04.12.2018 — Разное | Новости Волковыска  
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Правительство подняло цены на питание в школах и детских садах

С 1 декабря постановлением правительства №863 увеличены денежные нормы расходов на питание отдельных категорий обучающихся в учреждениях образования, сообщает пресс-служба Совмина. Рост цен составил 6—10%. Дальше — подробности.

Изменения внесены в постановление Совета министров от 27 апреля 2013 г. №317 «О нормах питания и денежных нормах расходов на питание обучающихся, а также участников образовательных мероприятий из числа лиц, обучающихся в учреждениях образования».

В детских садах расходы на питание выросли на 10%. Раньше малыши до 3 лет обходились ежедневно (10,5-часовой день) в 2,06 рубля, теперь — 2,27, дети постарше (3—6 лет), соответственно, подорожали с 2,61 рубля до 2,87 в день.

На те же 10% увеличены денежные нормы расходов на питание в центрах коррекционно-развивающего обучения и реабилитации для детей с длительностью пребывания (трехразовое и четырехразовое питание), в общеобразовательных учреждениях образования, где организовано трех-, четырех-, пятиразовое питание (в гимназиях-интернатах, санаторных школах-интернатах для детей в возрасте 6—10 лет и 11—13 лет, специальных общеобразовательных школах-интернатах и вспомогательных школах-интернатах для детей в возрасте 6—10 лет), а также на питание участников образовательных мероприятий из числа обучающихся в учреждениях образования.

Питание в школах с длительностью пребывания 9—10,5 часа (трехразовое питание) для детей в возрасте 6—10 лет подорожало на 7—8%: с 2,48 до 2,67 рубля. На столько же (в процентах) — в санаторных школах-интернатах (пятиразовое питание) для детей в возрасте 14—17 лет, специальных общеобразовательных школах-интернатах и вспомогательных школах-интернатах (четырехразовое питание) для детей в возрасте 11—13 лет.

На 6% выросла стоимость питания для обучающихся на уровне профессионально-технического образования и получающих трехразовое питание. Было 3,92 — стало 4,16 рубля.

 
 
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С 1 декабря постановлением правительства №863 увеличены денежные нормы расходов на питание отдельных категорий обучающихся в...
 
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