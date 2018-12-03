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В Минске простились с заслуженным юристом Беларуси Александром Абрамовичем

04.12.2018 18:30 — Разное | СТВ  
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Новости Беларуси. 4 декабря в Минске попрощались с заслуженным юристом Беларуси Александром Абрамовичем, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Его трудолюбие и отменное знание права всегда были востребованы в профессиональных кругах.

 

В Минске простились с заслуженным юристом Беларуси Александром Абрамовичем

В Минске простились с заслуженным юристом Беларуси Александром Абрамовичем

В Минске простились с заслуженным юристом Беларуси Александром Абрамовичем

В течение 20 лет он возглавлял кафедру теории и истории государства и права юридического факультета БГУ. В послужном списке значатся Центральная комиссия по выборам народных депутатов, Администрация президента, Совет Республики.

При непосредственном участии Александра Абрамовича был разработан договор о Союзе Беларуси и России от 1997 года.

Александр Абрамович ушел из жизни 1 декабря на 75-м году жизни. Слова поддержки родным и близким направил Александр Лукашенко.

В Минске простились с заслуженным юристом Беларуси Александром Абрамовичем

В Минске простились с заслуженным юристом Беларуси Александром Абрамовичем

В Минске простились с заслуженным юристом Беларуси Александром Абрамовичем
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Теги: Минск
 
 
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