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Александр Лукашенко дал согласие на назначение Андрея Жишкевича председателем правления Банка развития Беларуси
Новости Беларуси. Александр Лукашенко дал согласие на назначение председателем правления Банка развития Беларуси Андрея Жишкевича, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Экономист со стажем работал в «Белвнешэкономбанке», был начальником, замдиректора Департамента кредитования и инвестиций в «Банке международной торговли и инвестиций». С 2002 года – заместитель председателя правления Минского транзитного банка, затем председатель правления.
Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь:
Как уже потом расскажет журналистам Андрей Жишкевич, перед Банком развития поставлены три основные задачи – это финансирование долгосрочных инвестпроектов в рамках реализации госпрограмм, поддержка малого и среднего предпринимательства, а также наших предприятий-экспортеров.
Банк делает ставку и на международное сотрудничество. Так, диалог налажен с ведущими международными финансовыми организациями, такими как Всемирный банк, МВФ. Немало у Банка развития и социальных проектов. Направлены они на поддержку детей, развитие спорта, здравоохранения, системы образования. Один из самых известных – проект «Школьный автобус».
Андрей Жишкевич, председатель правления ОАО «Банк развития Республики Беларусь»:
Затрагивалась тема одной из важнейших функций Банка развития – поддержка экспорта, и, в частности, непосредственно обсуждались проекты по возможному финансированию проектов в Африке. Президент подчеркнул, что для страны в целом и для Банка развития экспортные направления в целом, расширение экспорта являются одной из важных, ожидаемых им, в частности, задач.
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Александр Лукашенко дал согласие на назначение Андрея Жишкевича председателем правления Банка развития Беларуси
Новости Беларуси. Александр Лукашенко дал согласие на назначение председателем правления Банка развития Беларуси Андрея Жишкевича, сообщили в программе Новости...
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