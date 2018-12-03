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Александр Лукашенко дал согласие на назначение Андрея Жишкевича председателем правления Банка развития Беларуси

04.12.2018 18:20 — Разное | СТВ  
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Новости Беларуси. Александр Лукашенко дал согласие на назначение председателем правления Банка развития Беларуси Андрея Жишкевича, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Экономист со стажем работал в «Белвнешэкономбанке», был начальником, замдиректора Департамента кредитования и инвестиций в «Банке международной торговли и инвестиций». С 2002 года – заместитель председателя правления Минского транзитного банка, затем председатель правления.

Александр Лукашенко дал согласие на назначение Андрея Жишкевича председателем правления Банка развития Беларуси

Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь:
Андрей Казимирович, как никогда много было кандидатур на эту должность. Меня даже удивило. Но предложения, естественно, всегда и выбор первый – это председатель Национального банка. Я об этом когда-то сказал публично. И из всех этих кандидатур, в том числе и Павел Владимирович несколько кандидатур предлагал, но рекомендовал вашу. Рекомендует вас и министр финансов. Вы должны работать для развития страны.

Александр Лукашенко дал согласие на назначение Андрея Жишкевича председателем правления Банка развития Беларуси

Как уже потом расскажет журналистам Андрей Жишкевич, перед Банком развития поставлены три основные задачи – это финансирование долгосрочных инвестпроектов в рамках реализации госпрограмм, поддержка малого и среднего предпринимательства, а также наших предприятий-экспортеров.

Банк делает ставку и на международное сотрудничество. Так, диалог налажен с ведущими международными финансовыми организациями, такими как Всемирный банк, МВФ. Немало у Банка развития и социальных проектов. Направлены они на поддержку детей, развитие спорта, здравоохранения, системы образования. Один из самых известных – проект «Школьный автобус».

Александр Лукашенко дал согласие на назначение Андрея Жишкевича председателем правления Банка развития Беларуси

Андрей Жишкевич, председатель правления ОАО «Банк развития Республики Беларусь»:
Касались продолжения и развития программы Банка развития по поддержке малого и среднего предпринимательства. Это тоже находится в фокусе внимания в целом и правительства, и Президент это поддерживает.

Затрагивалась тема одной из важнейших функций Банка развития – поддержка экспорта, и, в частности, непосредственно обсуждались проекты по возможному финансированию проектов в Африке. Президент подчеркнул, что для страны в целом и для Банка развития экспортные направления в целом, расширение экспорта являются одной из важных, ожидаемых им, в частности, задач.

Александр Лукашенко дал согласие на назначение Андрея Жишкевича председателем правления Банка развития Беларуси
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