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Зачем в Беларуси делают УЗИ рыбе?

04.12.2018 17:48 — Разное | СТВ  
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Съёмочная группа программы «Деревня. LIVE» посетила белорусское производство чёрной икры в Дзержинском районе.

Самка осетра – это 10-килограммовая рыба с плотными мышцами. Чтобы удержать такую особь в руках, ведущей программы «Деревня» ассистируют двое крепких сотрудников комплекса.

Сергей Свенторжицкий, главный рыбовод:
Ведущая СТВ попробовала работать с нашим аппаратом, и мы увидели, что та рыба, которую мы смотрели, ещё не совсем готова – ей надо ещё 2-3 недели посидеть, чтобы дойти до той кондиции, которая необходима нам. Любому человеку, который никогда не сталкивался, и рыбу представлял, что она там, где-то плавает в пруду – это очень интересно и, думаю, волнительно.
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Теги: знакомства, Минск
 
 
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Съёмочная группа программы «Деревня. LIVE» посетила белорусское производство чёрной икры в Дзержинском районе. Самка осетра – это 10-килограммовая рыба с плотными...
 
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